タレントの藤田ニコル（27）が1日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬とのプライベートショットを公開した。

「休日の私服」とつづり、「ユキとゆっくり過ごすのが心地よい 真っ白ふわふわユキに対抗して 真っ暗ふわふわの靴にしてみた」とオーバーサイズな大人カジュアルの私服にメガネを合わせた愛犬とのショットを披露した。

「@hm のどこの？ってよく聞かれるパンツだけど今日のはMAMA ワイドデニム」「もこもこ靴は @uggjapan」「カーディガンは @bibiy_official」「アウターは @prankproject_official」「メガネは @miumiu メガネ」と説明した。

第1子妊娠中の藤田。写真とともに動画も公開しており、ふっくらおなかも徐々に目立つようになっている。

この投稿にファンからは「お肌ツヤツヤだね」「ふたりして可愛い」「素敵ですね」「モコモコでかわいい」「ユキちゃん、ニコルさんと似ていますね」「なんとなくママの顔に」「メガネ似合いすぎ」などの声が寄せられている。

藤田は俳優の稲葉友と約3年間の交際を経て、23年8月4日に結婚。昨年12月に第1子妊娠を発表した。