2026年の特別な味わい！【ベルアメール】バレンタインコレクション販売開始中

ショコラ専門店「ベルアメール」では、2026年バレンタインシーズンに向けた特別なショコラコレクションを、2026年1月16日から全国の店舗とオンラインで販売開始しています。苺の華やかさとスイーツをモチーフにしたショコラが揃う、冬の贈り物にぴったりなコレクションです。

見た目もかわいくて全部食べたい！

●春を感じる華やかさ「苺ショコラコレクション」

・苺ポップ

国産苺の甘酸っぱさをぎゅっと閉じ込めた自家製フルーツジュレ入りショコラ。「紅ほっぺ」「とちあいか」「あまおう」といった、人気品種3種の苺を華やかに仕上げた棒付きショコラです。

価格は1620円。

・苺のミニマンディアン

苺をかたどった可愛らしいミニ板チョコレート。ミルク・ホワイト・ビター・ルビーなど多彩な味わいを楽しめる、苺の魅力が詰まった一品です。

価格は1404円。

・苺のパレショコラ5枚

華やかな苺の香りと甘酸っぱさを引き出した多彩なパレショコラを、苺模様の缶に詰め合わせたギフトに最適なセットです。

価格は2160円。

●人気洋菓子をショコラで表現「スイーツショコラ コレクション」

・クレープショコラ

薄焼きクレープと滑らかなチョコクリームを組み合わせ、苺やバナナのアクセントを添えたショコラ。見た目も味わいも贅沢です。

価格は2160円。

・モンブランショコラ

和栗ペーストの風味とベリー・キャラメル・紅茶など多彩な素材をショコラで表現。深い味わいが楽しめます。

価格は2484円。

・ドーナツショコラ

まあるい幸せを感じるドーナツ型ショコラ。チョコクリームとクランチの2層仕立てで、サクサクの食感が楽しい逸品です。

価格は1728円。

・ミルフィーユショコラ

サクサクのパイ生地とクリームを、ショコラで一体化させた一粒。贅沢な食感と味わいが魅力です。

価格は2916円。

・スイーツアソートショコラ

ミルフィーユも、ドーナツなどのショコラを詰め合わせた贅沢なアソート。一箱で多彩な味わいを楽しめる、ギフトにも最適な商品です。

価格は4968円。

●アルティザンショコラとバラエティ豊かなコレクション

・アルティザンショコラ

職人の技が光る「アルティザンショコラ」シリーズ。

季節限定のフレーバーや、人気フレーバーが詰め合わされています。

価格は5個1836円、8個2808円、12個3996円。サイズや用途に合わせて選べます。

・アルティザンパレショコラ

フラワーモチーフやハートプリントなど、華やかなデザインを施した期間限定の板チョコレートギフトです。

価格は5枚2160円。

・アルティザンショコラアソート

アルティザンショコラとパレショコラを贅沢に詰め合わせた、2段仕立ての特別感あふれるアソートボックスです。

価格は5400円。

・ミニマンディアン

可愛らしいミニサイズの板チョコレートを詰め合わせた、華やかな印象のギフトセットです。

価格は8枚1620円、15枚2808円。ベルアメールならではの上質なチョコレートの味わいと美しいデザインが魅力です。

●上質なカカオが香る「プレミアムビターショコラ コレクション」

ベルアメールがこだわり抜いたカカオブレンドで仕立てた、ビターチョコレート好きにはたまらないコレクションです。

価格は5個1944円、9個3240円。チョコレート本来の風味をじっくりと楽しみたい方におすすめです。

●パレショコラ コレクション

ベルアメールを代表する人気シリーズ「パレショコラ」をバリエーション豊かに揃えたコレクションです。食べ比べの楽しさもあり、ギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりなラインアップです。

価格は1枚357円、5枚2052円、10枚3888円。

●ショコラギフト

ベルアメールの人気ショコラを詰め合わせた、使いやすいサイズ感のギフトボックス。4個入りから10個入りまで幅広いラインアップが用意されており、贈る相手やシーンに合わせて選べるのが魅力です。

価格は 4個1512円、6個2052円、10個3348円。

●ルージュフランボワーズ

鮮やかな赤が目を引く、バレンタインシーズン限定の特別なアントルメです。甘酸っぱいフランボワーズの風味と、ビターチョコレートのコクを組み合わせ、華やかさと大人っぽさを兼ね備えた味わいに仕上げられています。

価格は2592円。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部