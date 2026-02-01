プロ野球・巨人の吉川尚輝選手が日テレジータスの取材に応じ、「まず手術した場所をよくして、いい状態で、しっかりリハビリもやりながら、いろいろ強度とかも高めていきたい。都城で頑張りたいと思っています」などと語りました。

吉川選手は去年シーズン後に両股関節の手術を行い、オフはリハビリに費やしてきました。実戦復帰の時期も定かではなく、キャンプは宮崎・都城で行われる3軍・リハビリ班としてのスタートとなりますが、キャッチボールや軽いバッティング練習はできるようになり、6割7割の力で走ることもできるようになったそうです。

選手会長にも就任し、早く1軍のメンバーと一緒に野球がしたいとはやる気持ちはあるものの、「早くケガを治したいなと思いながら、できることを・・・焦りたいですが、焦らず、（手術した）場所が場所なので、慎重になりながら焦りたいなと思っています」とまとめました。

メジャー移籍となった岡本和真選手については「キャッチボールの相手がいなくなる」と嘆いていましたが、「最近、テレビ電話しました」と笑顔に。「（内容は）ちょっと言えないですね（笑）本当に頑張ってくれということと、WBCもあるので、そういうお話をしたり、他愛もないことを話しました」と続けました。

石塚裕惺選手や中山礼都選手など若手の台頭が期待されそうな今季。吉川選手は「チーム力はすごく大事だと思いますし、同じ方向を向いてやることが一致団結して束になるのが大事。個々の能力が高い選手もいますし、うまくかみ合っていけば絶対勝てると思いますし、若い子も去年いい経験できた子もたくさんいますし、いい経験をたくさん生かしてほしい。自信になっている子も多いと思うので、中堅ベテランと負けないようにやっていきたいなと思います」と26年シーズンを見据えました。