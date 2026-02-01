『名探偵プリキュア！』初回放送トレンド席巻で話題 久々の2人同時変身・敵キャラに「黒い子かわいい！」「松岡禎丞さんだった」
アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』第1話が2月1日、放送された。記念すべき初回放送にネット上では「素晴らしい変身バンク、超作画のカッコ可愛い戦闘シーン 素晴らしい」「EDの黒い子かわいい！」などと話題になっている。
【画像】センス抜群！黒い新キャラ 公開された『名探偵プリキュア』設定画
第1話「誕生！名探偵プリキュア！」は、14歳の誕生日をむかえ、母と家に帰ってきた明智あんなは、自分の部屋にペンダントが置かれていることに気づく。母からの誕生日プレゼントだと思い込んだあんながペンダントを身につけると、突如謎の妖精があらわれた。
ポチタンと名乗る妖精が「いっしょに来て、助けてほしいポチ！」と呼びかけると、ペンダントは輝き始め、ふたりは光に飲み込まれてしまう。
どこかに落下したあんなは、そこで探偵志望の女の子・小林みくると出会う。あんなとポチタンを「探偵テスト」の試験官だと思い込んだみくるは、あんなが靴をはいていないことに気づき、一緒に靴を買いに行くが、靴を選んでいる最中にポチタンが飛び出していってしまった。
ポチタンを追いかけていった先は結婚式場で、花嫁が大切なティアラをなくして困っていた。お手伝いを申し出たあんなは、みくるとティアラを探し始める…というストーリーが展開された。
2人の変身シーンもあり、初回放送にネット上では「ニジーさん、やっぱり松岡禎丞さんだった このテンションと顔と声は幼女先輩が顔のいい悪役に目覚めてしまう」「そういや1話目から2人プリキュアがいるっていつぶりだっけか？」「変身バンクめっかわ」などの声があがり、Xでは「#precure」がトレンド1位となった。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
名乗りはキュアアンサーが「どんな謎でもはなまる解決！ 名探偵 キュアアンサー！」、キュアミスティックが「重ねた推理で笑顔にジャンプ！ 名探偵 キュアミスティック！」、キュアアルカナ・シャドウが「神秘と秘密で包み込む キュアアルカナ・シャドウ！」、キュアエクレールが「解き放て！内なる真実の香り 名探偵 キュアエクレール！」となっている。
なお、キュアキュンキュン、キュアマジェスティなど、キャラクターカラーが紫のプリキュアは多数登場していたが、作品の宣伝担当者によると「キャラクターカラーが紫の主人公プリキュアは初」と説明している。
