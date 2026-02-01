イタリア１部ＡＣミランが元スペイン代表ＤＦセルヒオラモス（３９）の獲得に乗り出した。スペインメディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ・ＮＥＴ」が報じた。

セルヒオラモスは昨年限りでメキシコ１部モンテレイを退団し、現在はフリーとなりながらスペイン１部セビリアの買収を画策する投資グループを主導しているという。その一方、同メディアは「ＡＣミランから非常に具体的な提案が明らかになった。金銭面でもスポーツ面でも特典面でも魅力的な契約を提示している。その金額はシーズン当たり５００万ドル（約７億７０００万円）と言われている」という。

また、セルヒオラモスの獲得に興味を抱いた理由については「ＡＣミランはセルヒオラモスがロッカールームに即座にもたらすでああろう経験、リーダーシップ、そしてメディアへの影響力を重視している。さらにシーズン後半にイタリアと欧州で効果的に戦うため、経験を求めているディフェンス陣の強化につながるだろう」と説明した。

セルヒオラモスには買収に乗り出している古巣セビリア復帰とともにイラクのクラブからオファーが届いているという。同メディアは「関係者はスポーツの魅力が他のエキゾチックな選択肢を凌駕することを認めている。最高レベルでプレーすることは依然として最優先事項である」と指摘しており、今後の動向が気になるところだ。