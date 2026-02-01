一番面白い「’80年代アイドル映画」はこれだ!!【“三賢人”中森明夫×寺脇研×北川昌弘が大激論】

角川３人娘、聖子、ゴクミ、ナンノほかスターの名作がズラリ

歌番組や雑誌のグラビアで若者を魅了した’80年代アイドルたちが次なる活躍の場として選んだのが、映画館のスクリーンだった。薬師丸ひろ子（61）主演の『セーラー服と機関銃』や松田聖子（63）主演の『野菊の墓』など、アイドル主演の名作が続々と誕生し、日本映画界の新たな活力源となった。

女性アイドルとアイドル映画の黄金期、’80年代で一番面白かった作品は何か!?

今回、FRIDAYはアイドル評論家の中森明夫氏、映画評論家の寺脇研氏、女性アイドル研究家の北川昌弘氏を招き、座談会を実施。エンタメ界に精通する３人が、「最強の’80年代アイドル映画」について激論を交わした。

寺脇 日本映画は’50年代に黄金時代を迎えました。しかし、’60年代に入ってテレビが登場すると、映画産業は少しずつ衰退していきます。

北川 私はよく「映画スターの時代からテレビアイドルの時代に変わる」という言い方をするのですが、’60年代までは映画が娯楽の中心でした。その後、’70年代の前半頃から、山口百恵（66）を筆頭としたテレビアイドルの時代が本格的に始まるわけです。

寺脇 窮地に陥った映画業界は、「テレビで人気のある人をキャスティングすれば、客が集まるのではないか」という発想に至ります。そこから、映画はいわばテレビのおこぼれに与（あずか）る形で、「アイドル映画」を制作し始めました。

中森 本来、映画女優は「銀幕のスター」としてテレビタレントより格上の存在とされていました。しかし、お二人がおっしゃるように’60年代以降、テレビの中の存在だったアイドルを使って映画を作る、という状況が生まれました。その意味では、「アイドル映画」は最初からある種の矛盾を孕（はら）んでいます。

北川 歌手としても映画女優としても国民的スターだった百恵が引退したのがちょうど’80年。以降、歌の世界では聖子へ、映画の世界では薬師丸へとスターのバトンが渡されました。

中森 ’80年代のアイドル映画を語るうえで薬師丸は外せません。彼女は’78年の『野性の証明』でデビューしますが、単独で主役を張ったのは’80年の『翔んだカップル』が最初。

他にも、’83年の『探偵物語』や’84年の『Ｗの悲劇』と名作が多い。ただ、一番ヒットしたのは’81年の『セーラー服と機関銃』でしょうね。公開当時、大阪に薬師丸が舞台挨拶に来たときは、ファンが殺到してパニックになり、機動隊が出動しましたから。

北川 薬師丸が機関銃を撃ちまくりながら、「カ・イ・カ・ン」と呟くＣＭは強烈でしたね。大量のテレビＣＭを打ってヒットにつなげる手法は、当時の角川映画独自の強みでした。

中森 ただ、いざ本編を観ると、機関銃のシーンは淡々と終わるんですよね。ＣＭのように、薬師丸のアップが映るわけでもない。拍子抜けした人も少なくなかったでしょうね（笑）。寺脇さん、いかがですか？

寺脇 私も最初はそこまで評価していなかったんですよ、実は。新宿の伊勢丹前での長回しなど、相米慎二監督（享年53）の撮り方は当時にしてはあまりに斬新で、戸惑いがあったんです。後になってから、だんだん凄さが分かってきたという感じですね。

薬師丸作品なら、私は『Ｗの悲劇』を推しますね。彼女が演じる劇団の研究生は、公演で役をもらうために演技修業に励んだり、脇役のセリフを暗記して代役出演に備えたりする。一人の少女が苦しみながら女優として成長していく姿が、現実の薬師丸とリンクしていました。『Ｗの悲劇』でブルーリボン主演女優賞など４つの映画賞を受賞。薬師丸はこの作品で、女優としての評価を確実なものとしたのです。

中森 確かに『Ｗの悲劇』も名作ですが、『セーラー服と機関銃』は社会的インパクトが絶大でした。

『時をかける少女』のヒロインのイメージを作り上げた「原田知世」

北川 ’80年代に一世を風靡した角川映画。看板女優の薬師丸、原田知世（58）、渡辺典子（60）は「角川３人娘」と呼ばれていました。原田も ’84年の『天国にいちばん近い島』や’87年の『私をスキーに連れてって』と歴史に残る作品をいくつも残していますが、みなさん、やはりデビュー作の『時をかける少女』がお好きですか。

中森 『時をかける少女』は薬師丸の『探偵物語』と同時上映でしたよね。当時の原田はまだブレイク前。みんな薬師丸目当てで映画館に来ていた。しかし、映画が終わる頃には、多くの人がすっかり原田のファンになってしまった。

当時は目新しかった青春とＳＦの融合に、多くの観客が夢中になったんです。原作の小説には主人公がショートカットという記述はないんですけど、原田のショートカットのイメージが強すぎて、その後、実写化・アニメ化された際もショートカットになっていた。

寺脇 ’85年の『早春物語』も完成度が高い良作でした。自分の母親の元恋人に10代後半の原田が恋をしてしまうというストーリー。監督の澤井信一郎（享年83）に「もう顔も見たくない」というほど厳しく演技指導されていたそうで、メイキング映像には撮影現場で涙を流す原田の姿が映っている。原田にとっては辛い一本だったかもしれませんが、私は好きですね。

北川 同じく３人娘の渡辺は、 ’83年の『積木くずし』で日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞しています。翌年の『晴れ、ときどき殺人』は渡辺が歌う主題歌もヒットしました。

中森 『晴れ、ときどき殺人』、いいですよね。渡辺の初主演作ですが、作中でレオタードを着たり、片思いされている男に襲われるシーンに挑戦したりと、体当たりな演技が素晴らしい。映画監督の岩井俊二（62）は、「あと10年早く生まれて、渡辺で映画を撮りたかった」といった旨の発言をされていました。薬師丸や原田に比べ、後れを取った印象がありますが、業界人から高く評価されていました。

寺脇 ’87年に公開された『恋人たちの時刻』は、監督が澤井信一郎、脚本が荒井晴彦（78）という名匠コンビによる作品。当初、渡辺がヒロインに内定していましたが、激しいヌードシーンがあるのを嫌って辞退し、代わりに河合美智子（57）が抜擢された。『恋人たちの時刻』に渡辺が出演していたら、歴史は変わっていたかもしれません。

『FRIDAY』2026年1月30日・2月6日合併号より