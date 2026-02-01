女優のシドニー・スウィーニーが主演する「機動戦士ガンダム」の実写映画が、ネットフリックスで配信される。富野由悠季氏による人気SFシリーズ初の本格実写作品で、共演はノア・センティネオ、監督は「スイート・トゥース:鹿の角を持つ少年」などで知られるジム・ミックルが務める。



【写真】あえて言おう 名演説シーンも実写化されるのか

デッドラインによると、ネットフリックスが本作の配給を正式に獲得した。ミックルは監督だけでなく脚本も担当しており、過去には「ステイク・ランド 戦いの旅路」や「肉」、「コールド・バレット 凍てついた七月」などを手がけている。



「機動戦士ガンダム」シリーズは1979年4月のアニメ放送開始以来、85本の映画・TV作品を生み出してきた巨大シリーズ。



実写化までの道のりは長かった。2019年には「LOST」などで知られるブライアン・K・ヴォーンが脚本家として発表されたが、その後降板。2021年には「キングコング：髑髏島の巨神」のジョーダン・ヴォート＝ロバーツが監督に就任したものの、こちらも途中で降板した。



最終的に、ミックルが2024年に脚本・監督として決定。2025年にシドニーとノアの出演が発表され、ようやく本格的に映画化が進み始めた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）