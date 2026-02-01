◆米国男子プロゴルフツアー ファーマーズインシュアランス・オープン 第３日（３１日、カリフォルニア州トーリーパインズＧＣ・南Ｃ＝７７６５ヤード、北Ｃ＝７２５８ヤード、いずれもパー７２）

第３ラウンドが行われ、１８位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、１ボギーの６９で回り、通算１０アンダーの９位に浮上した。首位と１１打差。

２番で３・５メートル、６番パー５は２オン、８番で３メートル弱、９番で１・５メートルを沈め、前半だけで４バーディを奪取。だが、後半はバーディーパットを決めきれず、１５番でフェアウェーから第２打をグリーン奥に外して初ボギー。後半はバーディーなしで終えた。

松山は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「いいプレーができたかなと思ったけど、最後まで続ける力がまだなかった」と語った。

◆松山に聞く

―前半からバーディーを重ねた。

「いいプレーができたかなと思ったけど、最後まで続ける力がまだなかった」

―後半は伸ばせなかったが、パットのタッチが合っていたように見えた。

「タッチは良くなっていたので、セカンドパットを打つ距離も短く済んだので、そこは楽にプレーできた」

―トップ１０圏内で迎える最終日に向けて。

「今やっていることをしっかり続けて、６０台中盤くらいのスコアで回れるように頑張りたい」