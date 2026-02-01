『リブート』第3話 夏海殺害事件の“ある真実”が明らかに…
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の第3話が、2月1日に放送される。
【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
■第3話のあらすじ
夏海殺害事件の真相に、急展開。
早瀬（鈴木亮平）は、突然現れた儀堂の妻・麻友（黒木メイサ）と一香（戸田恵梨香）が鉢合わせる場面に居合わせてしまう。
張りつめた空気の中、一香の指示で麻友を外へ連れ出した早瀬は、麻友が今なお儀堂（鈴木亮平）を想い、別れるつもりは一切ないことを知り、言葉を失う。
動揺を抱えたまま警視庁に戻った早瀬を待っていたのは、再び現れた麻友だった。
その異常とも言える行動に戸惑う早瀬の前に立ちはだかったのは、真北（伊藤英明）と捜査二課の土方（愛希れいか）。
二人はすでに、儀堂と冬橋（永瀬廉）の関係を把握し、冬橋の“裏の顔”について独自に捜査を進めていたのだ。
警察内部でも、儀堂へと捜査の手が確実に伸びている。
その現実を突きつけられた早瀬は、次第に焦りを募らせていく。
そんな中、消えた10億円をめぐり、海江田（酒向芳）が不審な動きを見せ始める。
歯止めの利かなくなった海江田が向かった先は……
そして早瀬は、儀堂のロッカールームで一台のパソコンを発見する。
中身を開いたその瞬間、そこには、夏海殺害事件に隠されていた“ある真実”が記されていた……
