『名探偵プリキュア』制作の狙いは“真実” 情報変化の時代でプロデューサー「自分の力で『真実』をつかみとってほしい」
人気アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』の第1話が、本日2月1日に放送された。シリーズで初めての探偵プリキュア、そしてキャラクターカラーが紫の主人公プリキュアが誕生したが、制作経緯について多田香奈子プロデューサー（ABCアニメーション）は、「自分の力で『真実』をつかみとってほしい。私たちが作品に込めた、子供たちにむけたメッセージです」と説明した。
【画像】ビジュ良すぎる！黒プリキュア・キュアアルカナ 公開されたキャラ設定画
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
今回の作品について多田香奈子プロデューサーは、「自分の力で『真実』をつかみとってほしい。私たちが作品に込めた、子供たちにむけたメッセージです。溢れかえる情報と変化が目まぐるしい社会の中で、自分を見失わないように、意思をもって、未来を切り開いていくこと。他者を尊重し、思いやりをもって、発言し行動すること。自分の「本当の想い」＝「真実」と真剣に向き合うこと。決して簡単なことではありません」と作品に込めた思いを説明。
さらに「『名探偵プリキュア！』は、自分で見て、感じて、考えて、“本当の答え”を見つけます。本作で私たちが大切にしているのは、周りに流されず「自分でとことん考える」こと。その先でたどり着いた未来こそが、自分にとっての「真実」です。探偵が明らかにする「真実」はどんな時も揺るぎません。でも、人生における「真実」は、いつだって「自分次第」で変わっていくのです」と熱弁し、「1999年にタイムスリップする主人公のあんな。彼女はどんな風に考え、判断し、行動し、2027年という未来で、どんな「真実」をつかみ取るのでしょうか。ぜひ最後まで一緒に見届けてください」と伝えた。
東映アニメーションの荒牧壮也プロデューサーは「探偵ものといえば完全無欠の絶対的な名探偵が一人存在していて、その名探偵が誰も解くことが出来なかった難事件を華麗に解決することが多いと思います。しかし、今回はあえて探偵としては駆け出しの子を主人公にしました。一人では事件を解決することはできない。だけど、二人いれば…そして仲間が隣にいてくれれば、どんな難しい事件でも解決できる！ただの探偵ものではない、あきらめない心で仲間と共に成長していき、巨悪へ立ち向かう！そんな“名探偵プリキュア”を表現したかったためです」と説明。
「彼女たちが成長していく先でどんな探偵に、プリキュアになっていくのでしょうか。そして、いったいどのような“答え”を最後に導き出すのでしょうか。『自分で見て、感じて、“本当”の答えを出す』そんなテーマに合わせて、作品の中にたくさんの謎を散りばめました。かつてないほどに“考える”プリキュアです。ぜひ！プリキュアと一緒に楽しく「推理」をしながら観ていただけると嬉しいです」と呼びかけた。
