モデルで女優の嵐莉菜（21）が1日までに自身のインスタグラムを更新。韓国まで舞台観劇に行ったことを報告した。

「舞台『千と千尋の神隠し Spirited Away』ソウル公演を、あみちゃんと見に行ってきました」とつづり、女優の上白石萌音、當真あみとの仲良しショットを投稿した。

舞台「千と千尋の神隠し」は上白石が主演しており、當真とともに韓国まで観劇に行ったようで、3人は當真が主演した日本テレビドラマ「ちはやふる-めぐり-」で共演している。

「小さい頃から、物語の展開もセリフも覚えている大好きな作品を、今回、生の舞台として目の前で体験できたことが何よりすごく嬉しくて、スクリーン越しではなく、同じ空間の中で物語が繰り広げられているのは、あの世界へ足を踏み入れてしまったような感覚でワクワクドキドキしました??セットからお芝居まで、原作の全てのシーン、細かな表現までしっかり再現していて、舞台という言葉では収まらないほど圧巻でした！！！萌音さんの演じる千尋は、声のトーン、話し方、仕草、表情が本当に千尋そのものでした！！！本当に感動しました。頭でわかっていても、萌音さんのお芝居の凄さに毎回圧倒され、胸が高鳴ります」と大興奮。「どのキャラクターも本当に本当にすごくて、セリフが発せられるたび胸がいっぱいになりました 中でも、夏木マリさんが演じる湯婆婆はあまりにも本物すぎて、湯婆婆に会ってしまった！という感覚になるほど、登場した瞬間に空気が一変し、鳥肌が立つほどの迫力で、思わず息を呑みました、、」とつづった。

「舞台の後は、なんと萌音さんと一緒に韓国料理を食べることができました！」とも。「実は今回、萌音さんにはお店にいらっしゃるまで来ていることを内緒にしていたので、サプライズは大成功！驚いてくださった反応が嬉しくて、胸がいっぱいになりました」とサプライズでの対面だったことを明かしつつ「でも舞台の余韻に浸っていたせいか、なぜか実際に萌音さんにお会いした瞬間、私のほうが泣いてしまって、、笑」と記した。

「そして、一緒に食事したことはもちろん、萌音さんが握ってくださったご飯が、本当に美味しくて、嬉しくて、幸せでした！！！まんまるで可愛い」と上白石がおにぎりを握る場面も。「貴重で素晴らしい機会をいただきました！今もふとした瞬間に、この舞台のことを思い出してしまいます 全員に見てほしい… 必ず、また観に行きたいです！！！」とした。

この投稿に、上白石は「たのしかったねえ！！本当にありがとう！！！」とコメント。ファンからも「懐かしのメンバー良すぎる」「三人ともかわいい」「ちはやふるメンツだ」「最高のスリーショット」「ちはやふるのお3方が今も仲良しで嬉しいです」「まじ羨ましい」「三姉妹」などの声が寄せられている。