【図形クイズ】解けるとうれしい！ 三角形は全部で何個ある？シンプルだけど見落としがち！
図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！
今回は長方形の中に「×」印が描かれたシンプルな形です。パッと見て数え終わった後、もう一度視点を変えて探してみるのが正解への近道ですよ。
ヒント：中央の交点を頂点とする「小さな三角形」だけでなく、長方形の半分を占めるような「大きな三角形」も隠れていますよ！
▼解説
図形をサイズごとに分けて数えると、次のようになります。
・小さな三角形：4つ
（対角線によって区切られた、中心を頂点とする上下左右の三角形）
・大きな三角形：4つ
（長方形の1辺を底辺とし、対角線そのものを斜辺とする大きな三角形が、上下左右にそれぞれ1つずつ存在します）
これらを合計すると、4 ＋ 4 ＝ 8個になります。
対角線が引かれることで、1つの空間が複数の意味（小さな三角形のパーツであり、大きな三角形の一部でもある）を持つようになります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
