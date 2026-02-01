元日本代表・柿谷曜一朗の美人妻、夫婦トレーニング公開「身体能力高すぎ」「運動神経良いからできる技…」
元サッカー日本代表の柿谷曜一朗さんの妻でタレントの丸高愛実さんは1月29日、自身のInstagramを更新。トレーニング風景を公開し、反響を呼んでいます。
【動画】丸高愛実＆柿谷曜一朗、すごすぎるトレーニングメニュー
この投稿にファンからは、「仲良し〜 楽しそう」「最後の決めポーズ最高」「可愛いしかっこいいし素敵だし 理想の夫婦です」「凄い凄い」「二人共身体能力高すぎ」「ヤバい、二人とも運動神経良いからできる技…息ぴったりだしベストオブ夫婦ですな」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「難しい、楽しい」丸高さんは「パート2 難しい、楽しい」とつづり、1本の動画を掲載しました。丸高さんが柿谷さんの膝に乗って立ち上がり、ポーズを決めるという流れです。2人とも体幹がしっかりしていることがうかがえます。
軽快な動きを披露丸高さんは2日にもトレーニング動画を公開しています。肩車の状態から逆立ちになるなど、軽やかな動きを見せていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
