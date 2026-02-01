埼玉北西部の「ミッシングリンク」が解消！花園本庄線バイパス全線開通で深谷〜本庄間が最短直結

埼玉県は2025年12月20日、主要地方道花園本庄線バイパスの未開通区間であった深谷市後榛沢から本庄市北堀までの約2.8kmの供用を開始しました。

これにより、深谷市榛沢新田から本庄市西富田に至る全長約6.0kmのバイパスが一本の道としてつながりました。

地元住民からはどのような声が聞かれているのでしょうか。また新区間の実際の印象はどのようなものなのでしょうか。

2009年度の事業着手から約16年の歳月と約44億円の事業費を投じたこのプロジェクトは、地域の交通課題を解決する重要な施策として位置づけられてきました。

道路は標準幅員15.0mで設計されており、ゆとりのある車道に加えて広い歩道も確保されています。

このバイパスの大きな特徴は、深谷市の花園エリアと、交通の要衝である上越新幹線・本庄早稲田駅周辺や関越自動車道の本庄児玉インターチェンジ（IC）を最短距離で結んでいる点です。

これまで利用されていた現道は、道幅が狭く歩道がない場所や、視界の悪いカーブが点在していました。

新ルートの開通により、通過交通がバイパスへ転換されることで、旧道の混雑緩和や歩行者の安全向上が見込まれています。

周辺では商業施設の進出や住宅開発が進んでおり、高まる交通需要に対応するインフラとしての役割も期待されています 。

開通から時間が経過し、実際に利用した人々からは具体的なメリットが寄せられています。

「本庄早稲田駅へ向かう際、これまでのルートよりも移動がスムーズになった」

「本庄総合公園体育館へ行くのに遠回りする必要がなくなり、到着時間が早まった」

「深谷成徳方面から駅周辺へ行く際、新幹線の高架下の狭い道やアンダーパスを回避できるようになった」

一方で、改善を望む意見として「夜間は周囲が暗いため、街灯の増設を検討してほしい」 という声も見あられました。

全線開通に際し、埼玉県の大野もとひろ知事は、協力者への謝意を示すとともに、交通網整備の意義を強調しました。

知事は、アクセス向上による時間短縮や地域活性化への期待を述べたほか、埼玉県が本社転入超過数で全国2位（2024年、および過去10年間）であることを挙げ、交通の要衝としての優位性を指摘しています。

今後もミッシングリンクの解消を進め、広域的な道路ネットワークの構築に注力する姿勢を示しました。

実際にこの新ルートを走行してみると、橋梁部分は周囲の視界が開けており、景観を楽しみながら走行できる印象でした。

道幅も広く設計されているため、圧迫感がなく走りやすさが確保されています。

16年という長い年月を経て完成した花園本庄線バイパスは、単なる移動手段の確保にとどまらず、地域の安全や経済活性化を支えるインフラとして機能し始めています。

今後、この新しい「大動脈」が地域にどのような変化をもたらすのか、引き続き注目されます。