極悪ユニット「ＨＯＵＳＥ ＯＦ ＴＯＲＴＵＲＥ」ＥＶＩＬが１月いっぱいで新日本プロレスを正式に退団した。

新日本は１月２６日に公式ＷＥＢなどでＥＶＩＬとの契約が「２０２６年１月末をもって弊社との契約を満了。本人との話し合いの結果、新日本プロレスを退団することとなりました」と発表していた。

リーダーのＥＶＩＬが去り、新たなスタートとなる「Ｈ．Ｏ．Ｔ」は、２・１後楽園ホール大会で成田蓮、高橋裕二郎、ＤＯＵＫＩ、ディック東郷が「本隊」のウルフアロン、矢野通、ＹＯＨ、マスター・ワトと対戦する。

成田は２・１１大阪でウルフのＮＥＶＥＲ無差別級王座に挑戦する。ウルフは１・４東京ドームのデビュー戦でＥＶＩＬを破り王座を奪取した。成田にとっては、ＥＶＩＬのリベンジを果たすためにも譲れない一戦になる。大阪までの前哨戦がさらに激化することは、間違いない。

◆２・１後楽園ホール全対戦カード

▼第１試合 ヤングライオン杯争奪トーナメント決勝戦 時間無制限１本勝負

嘉藤匠馬 ｖｓ 村島克哉

▼第２試合 ２０分１本勝負

タイガーマスク、上村優也、海野翔太 ｖｓ 外道、ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ

▼第３試合 ２０分１本勝負

田口隆祐、ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀 ｖｓ 藤田晃生、ハートリー・ジャクソン、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼第４試合 ３０分１本勝負

永井大貴、ロビー・エックス、ドリラ・モロニー ｖｓ ゼイン・ジェイ、グレート―Ｏ―カーン、ＨＥＮＡＲＥ

▼第５試合 ３０分１本勝負

マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン ｖｓ ディック東郷、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮

▼第６試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

高橋ヒロム、デビッド・フィンレー ｖｓ ジェイコブ・オースティン・ヤング、カラム・ニューマン

▼第７試合 スペシャルタッグマッチ ３０分１本勝負

石森太二、辻陽太 ｖｓ フランシスコ・アキラ、ジェイク・リー