【SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26】TEAM NICHIKA 3ー0 TEAM YOSHINO（1月31日・GLION ARENA KOBE）

【映像】野中瑠衣、頭を抱えた大失敗の「大技」

“かわいいだけじゃ”のフレーズで一躍人気者となった女子バレー界の人気選手が、リベンジを誓った“必殺技”でまさかの大失敗。昨年に続く2年連続の失態に、コート上では頭を抱え、放送席でも「はぁ〜…」と深いため息を漏らした。

1月31日、SVリーグの祭典「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」が兵庫県・GLION ARENA KOBEで開催された。リーグを代表するスター選手が集結したこの日の第1セット、観客の視線を釘付けにする“珍プレー”が起きた。

TEAM YOSHINOのメンバーとしてコートに立った野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）にサーブ順が回ると、アリーナは異様な期待感に包まれた。野中はおもむろに天井を見上げると、アンダーハンドから高く打ち上げる“天井サーブ”を披露。場内アナウンスでも「天井サーブ来た」と煽りが入るなど最高潮の盛り上がりを見せたが、放たれたボールは無情にもコート左へと大きく外れ、相手の得点となった。

これには野中本人も両手で顔を覆い、頭を抱えてガックリと肩を落として“大反省”の様子を浮かべた。その後、第3セットの途中に放送席に招かれた野中は、実況アナウンサーから2年連続の挑戦について問われると「はぁ〜…去年よりも失敗しちゃって。結構、練習積み重ねてきたんですけど……はい」と、消え入るような声で落胆の色を隠せなかった。

野中の“天井サーブ”には因縁がある。昨年のオールスターでも同技を繰り出したものの、その際はボールが天井に直撃。試合後に自身のSNSで「#天井サーブ磨きます」と宣言し、1年越しのリベンジを誓っていたのだ。

この結末に、SNS上のファンは即座に反応。「早速野中天井サーブしとる笑笑」「野中〜〜！天井サーブ練習してたんやw」「野中瑠衣、絶対天井サーブ練習してないだろ笑」「悔しがる姿すら絵になる選手はなかなかいない」など、本人の落胆をよそに大盛り上がりとなった。

今季から姫路に移籍した野中は、2025年5月の女子日本代表選考会での合同記者会見にて、人気アイドルグループ『CUTIE STREET』の楽曲を引用し「かわいいだけじゃだめですか？」などと挨拶。そのルックスだけでなく、実力、陽気なキャラクターでもバレー界を牽引するリーグ屈指の人気選手の一人となっている。

会場に8320人の観客を動員した“祭典”は、真剣勝負あり、特殊ルール採用の第2セットには大きな笑いもありという、SVリーグらしいエンターテインメントを展開。試合は3ー0でTEAM NICHIKAが勝利したが、野中は敢闘賞を受賞。確かな存在感を示し、神戸の夜を華やかに彩った。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）