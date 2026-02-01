三戸舜介が止まらない!! 3戦連発&2ゴールでスパルタの「53年ぶり」快挙を牽引
[1.31 エールディビジ第21節 スパルタ・ロッテルダム 2-0 フローニンゲン]
スパルタ・ロッテルダムのMF三戸舜介が1月31日、エールディビジ第21節フローニンゲン戦に左サイドハーフで先発出場し、3試合連続ゴールを記録した。後半10分の先制ゴールに続き、同45分には追加点も奪い、昨年3月以来の1試合2ゴールも達成。歴史的な5連勝に大きく貢献した。
まずは0-0で迎えた後半10分、得意の形で決めた。味方からのサイドチェンジを左サイドの高い位置で受け、ドリブルで中央に切れ込むと、ペナルティアーク付近から右足一閃。強烈なシュートがGKの手を弾いてゴール右隅に突き刺さった。
三戸は前々節フェイエノールト戦(◯4-3)、前節ユトレヒト戦(◯1-0)でも1ゴールを決めており、これで自身初の3試合連続ゴール。昨年8月に右膝を負傷し、一時は3か月にわたる長期離脱を強いられていたなか、復帰後の好調をまたしても結果につなげてみせた。
さらにこの日の三戸は1点で終わらなかった。1-0のまま迎えた後半45分、MFマイク・クラインからのパスをゴールに流し込んで2ゴール目。三戸にとっては昨年3月以来11か月ぶりの1試合2ゴールとなった。
そのまま試合は終わり、スパルタ・ロッテルダムは5連勝を達成。現地メディア『Rijnmond』によると、エールディビジでの5連勝は1972-73シーズン以来53年ぶり。三戸の活躍が歴史的快挙を導いた。
また三戸にとっては昨年6月以来の日本代表入りに向けても大きなアピールとなる大活躍。森保ジャパンの攻撃陣ではMF南野拓実、MF久保建英が負傷離脱を強いられているなか、直近9試合7ゴール4アシストという圧倒的な結果でポジション争いに名乗りを挙げている。
Dit schot van Shunsuke Mito is Etienne Vaessen te machtig— ESPN NL (@ESPNnl) January 31, 2026
⚪️ 1️⃣-0️⃣ ⚪️#spagro pic.twitter.com/2wbk9axxPb