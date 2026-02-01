　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※1月23日信用買い残の1月16日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1594銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 　 　　23,596　　121,743　　286.93
２．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　8,143　　 31,424　　　6.66
３．<9434> ＳＢ 　　　　　　　6,768　　 53,126　　 61.55
４．<8303> ＳＢＩ新生銀 　　　3,530　　 14,337　 1478.08
５．<6762> ＴＤＫ 　　　　　　3,445　　　8,135　　 18.96
６．<7201> 日産自 　　　　　　2,956　　 27,361　　　6.06
７．<4755> 楽天グループ 　　　2,543　　 13,307　　　6.61
８．<8604> 野村 　　　　　　　2,492　　 13,434　　 11.81
９．<4506> 住友ファーマ 　　　2,262　　　9,838　　 32.16
10．<6758> ソニーＧ 　　　　　2,012　　 10,837　　 18.90
11．<4568> 第一三共 　　　　　1,837　　　7,278　　 94.65
12．<7280> ミツバ 　　　　　　1,814　　　2,502　　　8.49
13．<4689> ラインヤフー 　　　1,683　　 27,016　　 90.90
14．<4005> 住友化 　　　　　　1,284　　　9,168　　　5.82
15．<7261> マツダ 　　　　　　1,222　　　4,183　　　2.70
16．<8698> マネックスＧ 　　　1,043　　　7,369　　 46.49
17．<8473> ＳＢＩ 　　　　　　　993　　　7,876　　 34.70
18．<6753> シャープ 　　　　　　976　　　4,215　　　2.06
19．<9882> イエロハット 　　　　888　　　　980　　 59.04
20．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　　837　　105,194　　 24.69
21．<7868> 広済堂ＨＤ 　　　　　809　　　4,142　　 22.50
22．<7012> 川重 　　　　　　　　800　　　3,294　　　5.72
23．<8515> アイフル 　　　　　　727　　　8,018　　 12.33
24．<3765> ガンホー 　　　　　　726　　　　990　　 10.70
25．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　　712　　 11,917　　 10.27
26．<8001> 伊藤忠 　　　　　　　669　　　6,274　　　5.85
27．<6315> ＴＯＷＡ 　　　　　　665　　　4,818　　　7.47
28．<8304> あおぞら銀 　　　　　650　　　2,288　　 78.11
29．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　　　　597　　　5,798　　　6.32
30．<6323> ローツェ 　　　　　　541　　　4,180　　　9.82
31．<4901> 富士フイルム 　　　　532　　　2,654　　 42.81
32．<4543> テルモ 　　　　　　　529　　　2,023　　 10.93
33．<8411> みずほＦＧ 　　　　　529　　　5,665　　　3.27
34．<6674> ＧＳユアサ 　　　　　527　　　1,583　　 23.19
35．<7751> キヤノン 　　　　　　517　　　3,140　　 19.43
36．<7011> 三菱重 　　　　　　　480　　 17,098　　　5.26
37．<6920> レーザーテク 　　　　466　　　1,620　　　2.35
38．<5202> 板硝子 　　　　　　　461　　 15,940　　 28.68
39．<1928> 積水ハウス 　　　　　454　　　1,528　　　0.79
40．<6702> 富士通 　　　　　　　451　　　2,358　　　9.43
41．<2914> ＪＴ 　　　　　　　　434　　　2,575　　　8.54
42．<5201> ＡＧＣ 　　　　　　　428　　　　781　　 23.47
43．<4027> テイカ 　　　　　　　425　　　　629　　 14.51
44．<5991> ニッパツ 　　　　　　424　　　　531　　　5.71
45．<9101> 郵船 　　　　　　　　358　　　2,554　　　4.18
46．<8750> 第一生命ＨＤ 　　　　357　　　3,179　　　3.86
47．<6479> ミネベア 　　　　　　352　　　　915　　　6.68
48．<6902> デンソー 　　　　　　351　　　2,525　　 11.13
49．<6503> 三菱電 　　　　　　　350　　　3,160　　 12.34
50．<7744> ノーリツ鋼機 　　　　350　　　　976　　 53.08

株探ニュース