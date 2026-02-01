信用残ランキング【買い残増加】 ソニーＦＧ、三菱ＵＦＪ、ＳＢ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※1月23日信用買い残の1月16日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1594銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 23,596 121,743 286.93
２．<8306> 三菱ＵＦＪ 8,143 31,424 6.66
３．<9434> ＳＢ 6,768 53,126 61.55
４．<8303> ＳＢＩ新生銀 3,530 14,337 1478.08
５．<6762> ＴＤＫ 3,445 8,135 18.96
６．<7201> 日産自 2,956 27,361 6.06
７．<4755> 楽天グループ 2,543 13,307 6.61
８．<8604> 野村 2,492 13,434 11.81
９．<4506> 住友ファーマ 2,262 9,838 32.16
10．<6758> ソニーＧ 2,012 10,837 18.90
11．<4568> 第一三共 1,837 7,278 94.65
12．<7280> ミツバ 1,814 2,502 8.49
13．<4689> ラインヤフー 1,683 27,016 90.90
14．<4005> 住友化 1,284 9,168 5.82
15．<7261> マツダ 1,222 4,183 2.70
16．<8698> マネックスＧ 1,043 7,369 46.49
17．<8473> ＳＢＩ 993 7,876 34.70
18．<6753> シャープ 976 4,215 2.06
19．<9882> イエロハット 888 980 59.04
20．<9501> 東電ＨＤ 837 105,194 24.69
21．<7868> 広済堂ＨＤ 809 4,142 22.50
22．<7012> 川重 800 3,294 5.72
23．<8515> アイフル 727 8,018 12.33
24．<3765> ガンホー 726 990 10.70
25．<8316> 三井住友ＦＧ 712 11,917 10.27
26．<8001> 伊藤忠 669 6,274 5.85
27．<6315> ＴＯＷＡ 665 4,818 7.47
28．<8304> あおぞら銀 650 2,288 78.11
29．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 597 5,798 6.32
30．<6323> ローツェ 541 4,180 9.82
31．<4901> 富士フイルム 532 2,654 42.81
32．<4543> テルモ 529 2,023 10.93
33．<8411> みずほＦＧ 529 5,665 3.27
34．<6674> ＧＳユアサ 527 1,583 23.19
35．<7751> キヤノン 517 3,140 19.43
36．<7011> 三菱重 480 17,098 5.26
37．<6920> レーザーテク 466 1,620 2.35
38．<5202> 板硝子 461 15,940 28.68
39．<1928> 積水ハウス 454 1,528 0.79
40．<6702> 富士通 451 2,358 9.43
41．<2914> ＪＴ 434 2,575 8.54
42．<5201> ＡＧＣ 428 781 23.47
43．<4027> テイカ 425 629 14.51
44．<5991> ニッパツ 424 531 5.71
45．<9101> 郵船 358 2,554 4.18
46．<8750> 第一生命ＨＤ 357 3,179 3.86
47．<6479> ミネベア 352 915 6.68
48．<6902> デンソー 351 2,525 11.13
49．<6503> 三菱電 350 3,160 12.34
50．<7744> ノーリツ鋼機 350 976 53.08
株探ニュース