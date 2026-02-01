信用残ランキング【売り残増加】 ニチレイ、熊谷組、日本駐車場
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※1月23日信用売り残の1月16日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1594銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<2871> ニチレイ 5,155 7,250 0.08
２．<1861> 熊谷組 2,097 3,722 0.17
３．<2353> 日本駐車場 1,488 4,127 0.36
４．<1928> 積水ハウス 1,403 1,926 0.79
５．<3387> クリレスＨＤ 1,119 5,126 0.20
６．<9842> アークランズ 859 1,822 0.09
７．<6966> 三井ハイテク 785 915 2.99
８．<3656> ＫＬａｂ 784 6,096 3.34
９．<5262> 日ヒュム 609 1,433 1.42
10．<7616> コロワイド 557 2,670 0.11
11．<8217> オークワ 310 730 0.18
12．<3103> ユニチカ 296 1,860 2.19
13．<7011> 三菱重 292 3,251 5.26
14．<3853> アステリア 280 629 3.15
15．<8136> サンリオ 277 620 23.36
16．<7280> ミツバ 276 294 8.49
17．<7545> 西松屋チェ 242 508 0.26
18．<4246> ＤＮＣ 229 1,715 0.41
19．<8158> ソーダニッカ 226 590 0.12
20．<7513> コジマ 215 846 0.18
21．<3391> ツルハＨＤ 212 430 0.84
22．<9022> ＪＲ東海 201 335 1.41
23．<9861> 吉野家ＨＤ 189 495 0.64
24．<3662> エイチーム 184 827 0.39
25．<8125> ワキタ 182 513 1.09
26．<9946> ミニストップ 180 443 0.09
27．<8163> ＳＲＳＨＤ 179 900 0.08
28．<2492> インフォＭＴ 174 669 2.92
29．<2749> ＪＰＨＤ 167 1,772 0.14
30．<5801> 古河電 154 407 5.31
31．<2175> エスエムエス 152 196 1.29
32．<3992> ニーズウェル 151 356 1.07
33．<6857> アドテスト 143 2,637 1.20
34．<3697> ＳＨＩＦＴ 128 751 15.58
35．<7148> ＦＰＧ 126 943 1.51
36．<8411> みずほＦＧ 125 1,731 3.27
37．<4661> ＯＬＣ 115 1,381 3.76
38．<8338> 筑波銀 113 581 6.46
39．<3993> パークシャ 106 284 6.24
40．<9418> ＵＮＥＸＴ 103 304 16.95
41．<3087> ドトル日レス 100 235 0.20
42．<7520> エコス 99 169 0.14
43．<6146> ディスコ 98 675 0.62
44．<3315> 日本コークス 94 1,043 2.25
45．<8113> ユニチャーム 92 338 13.83
46．<8142> トーホー 88 1,105 0.13
47．<3232> 三重交ＨＤ 87 145 1.33
48．<8233> 高島屋 87 650 1.59
49．<4689> ラインヤフー 85 297 90.90
50．<7421> カッパクリエ 85 615 0.07
株探ニュース