　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※1月23日信用売り残の1月16日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1594銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<2871> ニチレイ 　　　　　5,155　　　7,250　　　0.08
２．<1861> 熊谷組 　　　　　　2,097　　　3,722　　　0.17
３．<2353> 日本駐車場 　　　　1,488　　　4,127　　　0.36
４．<1928> 積水ハウス 　　　　1,403　　　1,926　　　0.79
５．<3387> クリレスＨＤ 　　　1,119　　　5,126　　　0.20
６．<9842> アークランズ 　　　　859　　　1,822　　　0.09
７．<6966> 三井ハイテク 　　　　785　　　　915　　　2.99
８．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　　784　　　6,096　　　3.34
９．<5262> 日ヒュム 　　　　　　609　　　1,433　　　1.42
10．<7616> コロワイド 　　　　　557　　　2,670　　　0.11
11．<8217> オークワ 　　　　　　310　　　　730　　　0.18
12．<3103> ユニチカ 　　　　　　296　　　1,860　　　2.19
13．<7011> 三菱重 　　　　　　　292　　　3,251　　　5.26
14．<3853> アステリア 　　　　　280　　　　629　　　3.15
15．<8136> サンリオ 　　　　　　277　　　　620　　 23.36
16．<7280> ミツバ 　　　　　　　276　　　　294　　　8.49
17．<7545> 西松屋チェ 　　　　　242　　　　508　　　0.26
18．<4246> ＤＮＣ 　　　　　　　229　　　1,715　　　0.41
19．<8158> ソーダニッカ 　　　　226　　　　590　　　0.12
20．<7513> コジマ 　　　　　　　215　　　　846　　　0.18
21．<3391> ツルハＨＤ 　　　　　212　　　　430　　　0.84
22．<9022> ＪＲ東海 　　　　　　201　　　　335　　　1.41
23．<9861> 吉野家ＨＤ 　　　　　189　　　　495　　　0.64
24．<3662> エイチーム 　　　　　184　　　　827　　　0.39
25．<8125> ワキタ 　　　　　　　182　　　　513　　　1.09
26．<9946> ミニストップ 　　　　180　　　　443　　　0.09
27．<8163> ＳＲＳＨＤ 　　　　　179　　　　900　　　0.08
28．<2492> インフォＭＴ 　　　　174　　　　669　　　2.92
29．<2749> ＪＰＨＤ 　　　　　　167　　　1,772　　　0.14
30．<5801> 古河電 　　　　　　　154　　　　407　　　5.31
31．<2175> エスエムエス 　　　　152　　　　196　　　1.29
32．<3992> ニーズウェル 　　　　151　　　　356　　　1.07
33．<6857> アドテスト 　　　　　143　　　2,637　　　1.20
34．<3697> ＳＨＩＦＴ 　　　　　128　　　　751　　 15.58
35．<7148> ＦＰＧ 　　　　　　　126　　　　943　　　1.51
36．<8411> みずほＦＧ 　　　　　125　　　1,731　　　3.27
37．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　　115　　　1,381　　　3.76
38．<8338> 筑波銀 　　　　　　　113　　　　581　　　6.46
39．<3993> パークシャ 　　　　　106　　　　284　　　6.24
40．<9418> ＵＮＥＸＴ 　　　　　103　　　　304　　 16.95
41．<3087> ドトル日レス 　　　　100　　　　235　　　0.20
42．<7520> エコス 　　　 　　　　99　　　　169　　　0.14
43．<6146> ディスコ 　　 　　　　98　　　　675　　　0.62
44．<3315> 日本コークス　　　　　94　　　1,043　　　2.25
45．<8113> ユニチャーム　　　　　92　　　　338　　 13.83
46．<8142> トーホー 　　 　　　　88　　　1,105　　　0.13
47．<3232> 三重交ＨＤ 　 　　　　87　　　　145　　　1.33
48．<8233> 高島屋 　　　 　　　　87　　　　650　　　1.59
49．<4689> ラインヤフー　　　　　85　　　　297　　 90.90
50．<7421> カッパクリエ　　　　　85　　　　615　　　0.07

株探ニュース