サンダンス映画祭に登場した（左から）ジェナ・オルテガ、ナタリー・ポートマン、チャーリー・XCX

写真拡大

　Netflixドラマ『ウェンズデー』で大注目のジェナ・オルテガと、映画『ブラック・スワン』や「スター・ウォーズ」シリーズなどのナタリー・ポートマン、そして米人気歌手のチャーリー・XCXが、サンダンス映画祭で開催された映画『The Gallerist（原題）』のプレミアに来場。三者三様のルックを披露した。

【写真】ブリーチ眉で存在感　ジェナ・オルテガ、ベージュのセットアップで登場

　Just Jaredによると、現地時間1月24日、米ユタ州パークシティで開催中のサンダンス映画祭にて、3人が出演するキャシー・ヤン監督のスリラー映画『The Gallerist（原題）』がお披露目されたそう。

　この日ジェナは、ミュグレーによるベージュのセットアップに、マーリーのジュエリーとレ・シーラのシューズ、JW PEIのバッグをコーデ。ブリーチした眉を基調とするドラマティックなメイクでポーズを取った。

　一方ナタリーは、ディオールによる黒えりのチェスターコートに、黒いニットを合わせたレディライクなルックを披露。髪はストレートにブローし、ティファニーのジュエリーをプラス。胸元には、行き過ぎた移民取り締まりに抗議する缶バッジを身に付けた。

　そしてチャーリーは、サイモン・カールによるヌードカラーのタンクトップミニワンピースに、透明なポンチョを重ね、ライトブラウンのスエードヒールをコーデ。

　3人はベージュカーペットが敷かれた会場に合わせてカラーをチョイスしつつ、それぞれの魅力を生かした装いを披露した。

　なおIMDbによれば、3人が共演する『The Gallerist（原題）』は、現代アートフェア「アート・バーゼル・マイアミ」にて、死んだ男を売ろうとする自暴自棄のギャラリストを主人公にした作品。ほかに、キャサリン・ゼタ＝ジョーンズやザック・ガリフィアナキス、ダニエル・ブリュール、スターリング・K・ブラウンらが出演する。