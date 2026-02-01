「照ノ富士引退伊勢ケ浜襲名披露大相撲」（３１日、両国国技館）

１０度の幕内優勝を誇り、昨年１月に現役を引退した元横綱照ノ富士、伊勢ケ浜親方の引退相撲が行われ、最後の土俵入りの際の３歳になった長男・照務甚（てむじん）くんの様子が反響を呼んだ。

露払いに大の里、太刀持ちに豊昇龍という両横綱とともに、３歳になった長男の照務甚（てむじん）くんも化粧まわしをつけて父に抱えられ、土俵に。現役時代の激闘を物語る両膝のサポーターをつけた状態ながら、力強く四股を踏む父の勇姿を、その間、照務甚くんは大の里に抱えられ真剣な表情で見守っていた。

ＳＮＳなどでは「照務甚くんなんておりこうさん 抱えられてもじっとしてる」、「感動した」、「思わず涙があふれてしまった」との声が上がっていた。

３歳になった照務甚くんはなんと身長１０５センチ、体重２９キロに成長。１歳児で体重が１７キロだったことが注目されたが、３歳の男児平均体重が１５キロとされる中、すでに小学３年生並という目を見張る成長ぶりで話題となった。