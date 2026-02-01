「戦車不要論」のなか自動車ショーで初公開

2026年1月14日に米国デトロイトで開催された北米国際自動車ショーで、アメリカ陸軍が新型戦車「M1E3」の初期試作車を公開しました。1月6日にSNSに「チラ見せ」のような部分写真が投稿されていましたが、この日実車が自動車ショーでお披露目されたわけです。

【写真で見る】これが米陸軍の「新型戦車」です！

陸軍の開発関係者はこの戦車を自動車ショーで公開するのは、民生技術を多く取り入れていることを示すため、とコメントしています。アメリカ陸軍が戦車を今後どう開発・運用していくのか、注目を集めています。

昨今、ドローンの普及や精密誘導兵器の進化によって、戦車は見つかれば破壊される「時代遅れの兵器」といわれることがあります。ロシア・ウクライナ戦争でも、緒戦でこそM1A1エイブラムスやレオパルト2など、西側を代表する主力戦車が供与、戦線に投入され、ニュースにもなり話題を集めました。しかし、さして戦局に影響を与えることもなく、最近では動きも全く目立ちません。“戦車不要論”も再燃しそうです。

ところが、各国陸軍は戦車不要どころか、戦車の取得に躍起になっている状態です。新車の製造は追い付かず、欧州ではレオパルト2の中古車がF-16戦闘機の中古より高騰しているともいわれています。

アメリカ軍でも変化が起きています。海兵隊は戦車部隊を廃止し、陸軍でも105mm砲搭載の「戦闘車」（注：戦車とは言わない）M10ブッカーの調達が中止されました。2023年には陸軍科学委員会が「M1エイブラムスは、2040年のハイエンド戦場で支配的存在ではなくなる」と報告しています。

「次期主力戦車」ではない？ 異例だらけな開発手法

そうした流れのなか、アメリカ陸軍が模索している「新しい戦車」がM1E3です。しかし、M1E3は「新しい戦車」ではありますが、採用されて量産することを目指した「次期主力戦車」ではありません。「次の戦車はどうあるべきか」を探る、技術実証用の試作車なのです。

M1E3の開発は企業に委託せず、アメリカ陸軍が開発の主導を執っています。また、試作車の製作を担当したのはRoush社という企業です。これまでM1エイブラムス系列を手がけてきたジェネラル・ダイナミクス・ランド・システムズ（GDLS）は、2022年に次世代戦車のデモンストレーションとして「エイブラムスX」を公表していましたが、本件では主導的立場ではないという点も特徴でしょう。

このRoush社は、広く自動車工学を手掛けている企業です。高度なエンジニアリングと製造ソリューションが強みで、特にプロトタイプの開発や、小ロット生産においては豊富な経験を持っています。しかし、戦車を量産することはできません。一見畑違いのようですが、「時間をかけて完璧な戦車を作る」のではなく、「早く作って試し、現場からのフィードバックを即座に反映する」という、スピード感のある開発を何より重視したのです。試作車がデトロイト自動車ショーに出展されたのも、自動車産業界との関係性を象徴します。

技術革新の速い現代戦では、車両当たり10年以上かけるような従来の開発手法が通用しなくなっています。陸軍参謀総長の最高技術責任者兼科学技術担当上級顧問であるアレックス・ミラー博士は、「2026年中にはM1E3の完全編制の実験小隊を、陸軍で運用したい」と述べています。

また、GDLSが遠ざけられた背景には、国防予算を増やしたのに納期は守られない、価格は下がらない、株主配当や役員報酬ばかりが増える、というアメリカ軍需産業界への不満や国防予算の使い方をトランプ大統領が厳しく見直そうとしている、という政治的空気が影響している可能性もあります。

「完成形」の登場はないかも…？

M1E3には主な開発コンセプトがいくつかありますが、その一つが軽量化です。現行のM1A2の重量が約78トンに達するのに対し、M1E3は約60トン級を目指すとされています。

また、電気化も重要な開発要件です。機関系はディーゼルエンジンで発電し、電動で駆動するハイブリッド方式が検討されています。燃費はM1A2より約40％改善すると試算されていますが、これは環境対策ではなく、前線での行動持続力を高めることが狙いです。ドローンや対戦車弾を迎撃できる統合型アクティブ防護システム（APS）や各種センサー、対ドローン装備など、電力を大量に消費する装備が増えており、余裕のある電力容量確保の必要性が増していることも、電気化を推し進める理由になっています。

あわせて、ハード的な対ドローン・対戦車火器対策も充実化が図られます。ウクライナ戦線でお馴染になった、かご状のコープゲージをはじめ、追加装甲の装備が検討されています。

加えて攻撃力の充実も焦点となっていますが、主砲は自動装填装置付き口径120mm、またはそれ以上としか表現されておらず、大口径砲は軽量化の観点から、必ずしも重視されてはいません。スイッチブレード300および600など、徘徊弾薬の搭載が検討されています。

そして、ネットワーク対応の将来的な発展性も考慮されます。ネットワーク機能の充実と、将来を見越した拡張性やモジュール性、オープンアーキテクチャが重視されています。戦車は単独で戦う兵器ではありません。ドローン、徘徊弾薬、宇宙領域まで含めたセンサー群、砲兵や歩兵など各種兵科とともに、戦場ネットワークで一体化して運用される“端末”の一つに過ぎないのです。

M1E3は将来型戦車の完成形ではありません。従来の戦車開発には長期間を要し、その設計コンセプトは10年先の戦場を占うようなものでした。一方、軽量化や電動化、ネットワーク対応、無人化への備えを車両の設計に取り込むという、現在の開発トレンドの流れは不可逆で、しかも加速しています。占いなどをしている暇はありません。とにかく早く作って、試し、アップデートを繰り返すことが求められます。M1E3が「これで完成」という形になることは、将来ないのかもしれません。