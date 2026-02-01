目の前いっぱいに広がる海、深呼吸したくなる樹々の緑。湯に触れる肌だけでなく、目から耳から癒やしを享受。見慣れた景色とはまったく違う絶景に抱かれて、日常を忘れる極上の休日を過ごしてみませんか。今回は眺望自慢の客室露天風呂を備えた群馬・水上温泉の宿を集めました。

【水上温泉】現在に蘇った明治期の建築美を素泊まりで気兼ねなく楽しむ『源泉湯の宿 松乃井 別邸 四季の湯宿 桃山流（ももやまながれ）』

『源泉湯の宿 松乃井 別邸 四季の湯宿 桃山流（ももやまながれ）』【半露天風呂付き客室】3万6450円〜 天然温泉の半露天風呂は、本館1階に配した1室のみに備わる。陶磁の湯船や室内からは利根川や自然を眺められる

日本の伝統美が息づく建物は、明治期の桃山建築様式で建てられた旅館を2023年にフルリノベーションしたもの。「源泉湯の宿松乃井」別邸の位置づけで、7室を備える本館に加え、洋風の別館も3棟新設予定だ。

伝統的な和の意匠に洋の要素も取り入れた本館は、古き良き日本の温泉旅情を感じさせる空間。窓の外には利根川や谷川岳の景観が広がり、半露天風呂ないしは内風呂で天然温泉をたっぷりと浴びることができる。

基本は素泊まりで提供しており、食事は持ち込みや近辺の店を訪れるか、「松乃井」のビュッフェを利用することも可能。カジュアルインクルーシブで客室冷蔵庫内のアルコールやソフトドリンクも宿泊料に含まれ、地酒や地元産ビールを味わえるのがうれしい。

露天風呂付き客室PICK UP！【半露天風呂付き客室】3万6450円〜

ソファ付きの和室に、2台のベッドを配した寝室と広縁、温泉露天風呂＋シャワールームの部屋で1室限定。ほか6室は同じ間取りに温泉内風呂を設置。チェックインは全室「松乃井」での対応となる。

〈温泉DATA〉

【泉質】アルカリ性単純泉

【効能】神経痛、筋肉痛、関節痛など

【客室風呂】温泉（循環式）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【半露天風呂付き客室】（全1室）

［平日・休日］3万6450円〜

［休前日］4万850円〜

【温泉内風呂付き客室】（全6室、3棟）

［平日・休日］3万6450円〜

［休前日］4万850円〜

※1泊2食付き料金、特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『源泉湯の宿 松乃井 別邸 四季の湯宿 桃山流（ももやまながれ）』

【電話】0278-25-8580

【住所】群馬県利根郡みなかみ町湯原621-3

【アクセス】電車／JR上越線水上駅より徒歩約10分、車／関越自動車道水上ICより国道291号経由で約5分

【駐車場】7台

【送迎】あり（水上駅と上毛高原駅より、各無料、要事前予約）

公式サイト：https://www.momoyamanagare.com/

【水上温泉】大自然の恵みに身体を潤す熟成を極めた「生温泉」『源泉湯の宿 松乃井（まつのい）』

『源泉湯の宿 松乃井（まつのい）』【瑞雲楼 温泉露天風呂付き和洋室】2万5150円〜 8畳＋ベッドルームの和洋室で、温泉が注ぐ信楽焼の湯船を設置。同タイプは計5室

深山の温泉地に構える老舗宿は、約5万坪の敷地と4本の自家源泉を誇る。長い年月をかけて石灰岩の地層に浸透し、地熱で熟成された湯はミネラルたっぷり。それを空気に触れさせることなく湯殿の底から湧き上がらせる、極上の「生温泉」は柔らかい肌当たりが特徴だ。湯量豊富な温泉は大浴場や貸切風呂、半露天風呂付き客室や貴賓室の湯船にもかけ流され、極上の湯浴みができる。

食事は2タイプで、生産者と生産地を厳選した旬の食材のビュッフェでは、ライブキッチンで調理される牛ステーキや職人が握る天然本マグロの寿司が人気。和会席では上州牛や自社農園の野菜など、地元・水上の幸がいただける。薪窯レストランも併設しており、ランチ利用でピッツアもおすすめだ。

露天風呂付き客室PICK UP！【瑞雲楼 214号室】3万3962円〜

『源泉湯の宿 松乃井（まつのい）』【瑞雲楼 214号室】3万3962円〜

和室＋フローリングの造りで、源泉かけ流しの露天風呂を備える。木造りの湯船からは、山並みや豊かなみなかみの自然、利根川の景色を楽しめる。同タイプは計2室。

〈温泉DATA〉

【泉質】アルカリ性単純泉

【効能】神経痛、筋肉痛、関節痛など

【客室風呂】温泉（加温、源泉かけ流し）一部循環式、沸かし湯

【大浴場・貸切風呂】温泉（源泉かけ流し）

【露天風呂】温泉（加温・循環）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全9室）

［平日・休日］2万5150円〜

［休前日］2万9150円〜

【一般客室】（全221室）

［平日・休日］1万8150円〜

［休前日］2万150円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『源泉湯の宿 松乃井（まつのい）』

【電話】0278-72-3200（予約センター）

【住所】群馬県利根郡みなかみ町湯原551

【アクセス】電車／JR上越線水上駅より徒歩約15分、車／関越自動車道水上ICより国道291号経由で約5分

【駐車場】200台

【送迎】あり（要問い合わせ）

公式サイト：https://www.matsunoi.com/

※2025年10月時点の情報です

