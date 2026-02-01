“絶好調”三戸舜介が2発！ 直近9戦で7G4A…スパルタ・ロッテルダムは53季ぶりのリーグ5連勝
スパルタ・ロッテルダムに所属する日本代表FW三戸舜介が、2得点の活躍を披露した。
1月31日にエールディヴィジ第21節が行われ、スパルタ・ロッテルダムはフローニンゲンとホームで対戦。三戸は左ウイングでフル出場した。
55分、味方のサイドチェンジを受けた三戸はドリブルで前進。単独でカットインしてペナルティエリア手前に侵入すると、右足を振り抜いて先制点を記録した。
さらに90分、味方のグラウンダークロスに合わせて三戸が試合を決定づける追加点を記録。2−0で勝利したスパルタ・ロッテルダムのリーグ戦5連勝は、1972−73シーズン以来となるようだ。
2024年1月にアルビレックス新潟からスパルタ・ロッテルダムに加入した三戸は、開幕直後にひざのけがで約2カ月半の離脱を強いられたものの、復帰後に大活躍。12月以降の公式戦9試合だけで、7ゴール4アシストを記録している。
スパルタ・ロッテルダムはAZを抜いて5位に浮上した。次節は7日に行われ、フォルトゥナ・シッタートと対戦する。
【ゴール動画】三戸舜介の先制弾！
