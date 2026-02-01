長崎県らしさを感じる「長崎県のお土産」ランキング！ 2位「長崎皿うどん」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄んだ空気の中で楽しむ冬の観光を楽しんだ後は、旅の余韻を自宅まで持ち帰りたくなるものです。数ある名産品の中から、地元の人々にも愛され続けている定番のギフトをピックアップしてご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、長崎県らしさを感じる「長崎県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「長崎県らしさを感じるからです」（40代男性／東京都）、「本場の味が家庭で簡単に楽しめる」（20代男性／京都府）、「子供の頃から定番で、長崎に行く時に購入することが多いからです」（30代女性／福岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「長崎のグルメといえばちゃんぽんのイメージが強いから」（30代女性／千葉県）、「認知度が高いおみやげだと思うから」（40代女性／兵庫県）、「子供の頃から定番で、長崎に行く時に購入することが多いからです」（30代女性／福岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：長崎皿うどん（みろくや）／57票2位は「長崎皿うどん」でした。長崎のソウルフードとして親しまれる皿うどん。みろくやの皿うどんは、パリパリの細麺にとろりとした餡が絡む絶妙な食感が魅力です。異国情緒あふれる長崎の食文化を代表する逸品であり、家庭でも本格的な味が楽しめることから、観光客からも高い支持を得ています。
1位：長崎ちゃんぽん（みろくや）／87票1位に輝いたのは「長崎ちゃんぽん」でした。長崎といえば真っ先に思い浮かぶ定番グルメです。コクのあるスープと、独特の太麺の組み合わせは、まさに長崎の歴史と風土を感じさせる味わい。手軽に調理できるセットは、長崎旅行の思い出を共有するお土産として不動の人気を誇ります。
