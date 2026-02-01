「みんな温ったけ〜な」シソンヌ・じろう、大雪の中での芸人集合写真！「雪で滅入ってた弘前に光が」
お笑いコンビ・シソンヌのじろうさんは2月1日、自身のInstagramを更新。大雪の青森県・弘前市での芸人集合写真を披露しました。
【写真】シソンヌ・じろう、青森での芸人集合ショット！
コメントでは「外は大雪でもここはほっこり」「青森県が明るくなりました」「みんながじろうちゃんを愛してるからですね」「弘前が熱い!!」「みんな温ったけ〜な」「おたけもおたけポーズしてる？」「雪で滅入ってた弘前に明るい光が」との声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)
【写真】シソンヌ・じろう、青森での芸人集合ショット！
「雪で滅入ってた弘前に明るい光が」じろうさんは「チョコプラ、マユリカ、長谷川さん。みんな忙しい中大雪の弘前までありがとう。ごぼうくん、先川、小三郎、なぜかこんちゃんまでも。ありがとう。また来年やれたら」とつづり、2枚の写真を投稿。31日に青森県・弘前市で開催された弘前市合併20周年記念セレモニーに出席したじろうさん。雪の降る中、大人の腰の高さまで降り積もった雪に囲まれて、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの松尾駿さんらと撮った写真や居酒屋での芸人集合写真を披露しています。
「初めて雪見た子みたいな表情」31日の投稿では「雪の中の阪本です。どうぞ。靴が可愛いね」とつづり、雪が積もる中、スニーカーを履いたお笑いコンビ・マユリカの阪本さんが笑顔で映る写真を載せています。コメントでは、「可愛い靴だけど滑らねえべか」「1番の大雪の中、弘前来てくれてありがとうございます」「わたしも雪の中で、こんな笑顔してみたい」「初めて雪見た子みたいな表情」「マユリカが弘前にいるなんて！ すげ！」「阪本さんが同じ市内に居るぅ!!!!!!」など、青森県民からの声も目立ちました。
(文:福島 ゆき)