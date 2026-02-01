男性のテンションを上げる一言９パターン
男性はどのような一言によってテンションが上がるのでしょうか。今回は、「男性のテンションを上げる一言９パターン」をご紹介させて頂きます。男性とのコミュニケーションにおいて、ご参考になれば幸いです。
【１】（優しくされたときに）「優しいから、モテるでしょー。」
男性の人生において、「モテるでしょー。」と言われる機会は少ないかもしれません（イケメン除く）。普段、言われることのない「モテるでしょー」というフレーズを投げかけることで、男性のテンションを急上昇させます。
【２】（性格などに対して）「そーゆーところ、好きだよ。」
「好き」というキーワードで十分テンションは上がりますが、さらに、男性の性格について触れてみましょう。男性自身の人間性が肯定されたようで、喜ぶのではないでしょうか。
【３】（ふとした仕草で）「その仕草、好きなんだよね。」
男性にとっては「好き」というキーワードのみ大きく聞こえ、テンションが高くなります。
【４】（イベントなどで不参加表明されたときに）「えー、参加しないのー？寂しい！」
女の子からの「寂しい」という感情表現によって、男性のテンションが上がる可能性があります。
【５】（笑顔で）「ありがとう！」
女の子から笑顔でお礼を言われることで男性のテンションが上がる可能性があります。デートでご馳走になったときやプレゼントを貰ったときには、一番の笑顔を提供してあげましょう。
【６】（お願いする時に）「○○君だけが頼りなの！」
男性は頼られることが大好きです。特に、「○○君だけ」と限定された表現によって、強く「頼られている」ことを実感し、男性のテンションが上がる可能性があります。
【７】（トラブル解決や仕事などで）「頼もしかったよ。」
男性が成果を残したときには、しっかりと褒めてあげましょう。「頼もしい。」というキーワードによって、男性のテンションを上げることが可能となります。
【８】（趣味などの話に対して）「素敵なことだと思うよ。」
男性の趣味の話などを聞いても、その魅力について共感できない場合もあると思います。そのようなとき、仕事内容に対して共感できなくとも、「素敵なことだと思うよ。」と男性の取り組む姿勢を認めてあげましょう。この一言によって、男性は自分の趣味などが認められたように感じ、テンションが上がります。
【９】（仕事の話に対して）「頑張ったね。」
仕事の大変さについて話す男性も多いと思います。そのとき、優しく「頑張ったね。」と褒めることで、男性のテンションが上がる可能性があります。
皆様は男性のテンションを上げるために、様々な言葉をお持ちだと思います。皆様のご意見もお待ちしております。（山場ヤスヒロ）
【１】（優しくされたときに）「優しいから、モテるでしょー。」
男性の人生において、「モテるでしょー。」と言われる機会は少ないかもしれません（イケメン除く）。普段、言われることのない「モテるでしょー」というフレーズを投げかけることで、男性のテンションを急上昇させます。
「好き」というキーワードで十分テンションは上がりますが、さらに、男性の性格について触れてみましょう。男性自身の人間性が肯定されたようで、喜ぶのではないでしょうか。
【３】（ふとした仕草で）「その仕草、好きなんだよね。」
男性にとっては「好き」というキーワードのみ大きく聞こえ、テンションが高くなります。
【４】（イベントなどで不参加表明されたときに）「えー、参加しないのー？寂しい！」
女の子からの「寂しい」という感情表現によって、男性のテンションが上がる可能性があります。
【５】（笑顔で）「ありがとう！」
女の子から笑顔でお礼を言われることで男性のテンションが上がる可能性があります。デートでご馳走になったときやプレゼントを貰ったときには、一番の笑顔を提供してあげましょう。
【６】（お願いする時に）「○○君だけが頼りなの！」
男性は頼られることが大好きです。特に、「○○君だけ」と限定された表現によって、強く「頼られている」ことを実感し、男性のテンションが上がる可能性があります。
【７】（トラブル解決や仕事などで）「頼もしかったよ。」
男性が成果を残したときには、しっかりと褒めてあげましょう。「頼もしい。」というキーワードによって、男性のテンションを上げることが可能となります。
【８】（趣味などの話に対して）「素敵なことだと思うよ。」
男性の趣味の話などを聞いても、その魅力について共感できない場合もあると思います。そのようなとき、仕事内容に対して共感できなくとも、「素敵なことだと思うよ。」と男性の取り組む姿勢を認めてあげましょう。この一言によって、男性は自分の趣味などが認められたように感じ、テンションが上がります。
【９】（仕事の話に対して）「頑張ったね。」
仕事の大変さについて話す男性も多いと思います。そのとき、優しく「頑張ったね。」と褒めることで、男性のテンションが上がる可能性があります。
皆様は男性のテンションを上げるために、様々な言葉をお持ちだと思います。皆様のご意見もお待ちしております。（山場ヤスヒロ）