突然渡された在留カード…それでも仮放免のきょうだいから消えない「入管」の二文字

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

＊本記事は、池尾 伸一『仮放免の子どもたち ｢日本人ファースト」の標的』（２６年１月２２日発売）の一部を抜粋・編集しています。

『仮放免』が終わった日

転機が訪れたのはアヤカが高3になる直前、2024年の春休み。トシキが高校を卒業して3年目に入ろうとするタイミングだった。

家に、東京入管から1本の電話がかかってきた。アヤカが出ると相手は、「4月11日に入管に来てください」と言うのだ。

「何の件ですか」。アヤカは聞いた。

「今は言えません」

養父とトシキ、アヤカは不安に思いながら東京入管に行った。

フロアは、仮放免の更新に行くいつもの6階だったが、きょうだいはいつもとは違う部屋に通された。入管職員が1階で顔写真を撮影して来るようにと言うので撮影に行った。

戻ってきてまた呼ばれたので先刻の部屋に行く。

「あなたたちの在留カードです」

職員は感情を一切交えない話し方で、トシキとアヤカの前にそれぞれカードを置いた。日本国での在留資格があることを示す、2人が夢にまで見た在留カードだった。直前に撮った顔写真も入っていた。職員は「これはこちらで処分しておきます」と、2人から仮放免許可書を引き取ってファイルに入れた。

3ヵ月ごとに仮放免の期間延長が審査され、許可されたことを示すスタンプが何年分も押してある。小学生のころから自分たちをあれほど苦しめてきた「仮放免」を示す、よれよれになった紙はあっさり目の前からなくなった。

退出したトシキ、アヤカは廊下で待っていた養父と抱き合って泣いた。ほかの外国人たちも廊下にはいたが、3人は人目をはばからずおいおい声を出して嗚咽した。

「今回限り」の光

2人に在留資格が出たのは2024年6月から改正入管難民法が施行されるのに際して、法務相が「今回限り」として発表した方針によるものだった。日本生まれの小・中・高生には特別に在留資格を出すというものだった。

兄のトシキは20歳と成人し、高校もすでに卒業しており、本来は「対象外」だった。それにもかかわらず在留資格が出たのは「奇跡が重なった結果でした」とトシキは言う。

人生を投げていたトシキに、養父が言った。

「人生というのは何があるか分からないもんだ。いつチャンスがめぐってきても、それをつかめるように努力だけはしておけよ」

「この言葉でとにかくあたって砕けろだと思いました」。自動車整備士を養成する自動車大学校のオープンキャンパスに通って「入りたい」と伝え続けた。3回目に訪問した時、根負けした副校長が言った。

「とにかく試験に合格したら入学することだけは認めましょう。でも卒業までに在留資格が取れなければ除籍にして単位もなくなります。それでもいいのなら入ってください」

試験を受けて合格した。東京入管にも自動車大学校に入学できたことを伝えた。

学校の入学式は24年4月10日。きょうだいが入管に呼ばれ、在留カードを渡されたのはその翌日だった。

「本当は対象外のはずのオレに入管がビザ（在留資格の俗称）を出したのは入学が決まっていたことを考えた結果だと思います」

4月11日、きょうだいはその足で地元に戻り、市役所に行って、住民票とマイナンバーカードをもらった。夜は家族そろってパスタ屋で外食した。

養父は母国ブラジルでは9歳から路上の屋台で働いてきた。日本に来て母親と一緒になってからも自動車部品の下請けメーカーの工場に勤め、低賃金で朝から晩まで週休1日で働き、アヤカら家族を養ってきた。家計は楽でなく外食なんていつしたか記憶がない。

「こんなぜいたくしていいの？」

心配になったアヤカが聞くと、養父は「今日ぐらいはいいよ」と言った。みんなでピザを食べた。

人生から消えない2文字

一枚の在留カードはきょうだいの人生を変えた。

それまで進路も将来のことも考えたことがなかったアヤカは、初めて将来つきたい職業を考えた。そして「保育士になろう」と考えた。

子どもだったあの日、「教室まで行って、あなたを連れて行く」という入管職員の言葉で闇の世界に突き落とされた。

「子どもほど不利な生きものはありません。どんな家庭に生まれてくるかで生きる環境が全部変わってしまうのだから。そしてそこから逃げ出したくても声を上げる手段も持たないのですから」

そうしたことを身をもって知っている自分。

「だからこそ子どもを助けたい、子どもの支えになりたいのです」

高校を卒業して保育士の専門学校に入った。

しかし、2人の人生から「入管」の2文字が消えることはない。母親のソフィアには在留資格が出ておらず、いつ収容や送還されるか分からない状況は変わっていない。入管庁は2025年5月から「不法滞在者ゼロプラン」をスタートさせ、非正規滞在者を猛烈な勢いで送還していることも2人を恐怖させる。

2人は毎月一度、母親が入管に仮放免期間の更新手続きに行くたびに「そのまま収容されてしまうのではないかと気が気でならない」と口をそろえる。

トシキは言う。

「それだけではありません。自分の在留カードだっていつまた取り上げられることになるか。入管庁の思いつきのような政策で突然与えられたものですから。突然奪われてもおかしくないのです」

実際、入管庁は外国籍の人の在留資格の与奪については、強大な裁量権を持っており、違法行為などを理由に在留資格を取り消す権限を持っている。交通事故を起こしたり病気で休学したりしても在留資格剥奪の理由になるのだ。トシキとアヤカの在留資格は「留学」で、何らかの理由で学校に通えないと剥奪されかねない不安定なものなのだ。

「いつも、自分の行動が法律に外れていないか不安になる」とトシキは話す。

アヤカは、在留カードが出てから仮放免時代につけていた日記を捨てた。「あの経験をもう思い出したくない」と思ったのだ。しかし、いまも入管職員のあの言葉が何かの拍子にフラッシュバックしてくる。

「わたしたちが小学校の教室まで行って友達の前であなたを連れて行くからね」

家族がいつか壊れるのではないか。不安はいつも頭のどこかにある。

「うちはお金がなく、晩ご飯のおかずが卵焼きだけの時もあります。それでも家族で食べていると楽しいのです。こんな毎日が続くことも許されないのでしょうか」

（※外国人当事者及び家族は注記のない限り仮名。敬称略。当事者らの年齢は取材時点。）

