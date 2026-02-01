ウォレットで願掛け♡ルイ·ヴィトン130周年記念レザー小物

新しい一年の始まりに、毎日手にするアイテムを特別なものにしてみませんか。ルイ·ヴィトンから、モノグラム·キャンバス誕生130周年を記念したウォレット&レザーグッズが登場。日常に寄り添いながらも、華やかさと品格を添えてくれるアイテムは、幸運を願うお守りのような存在です。2026年を明るく彩るラインナップに注目が集まります♡

130周年を祝う特別なモノグラム

｢ポケットウォレット·LV チャーム｣は、モノグラム·オリジン キャンバスを使用したアニバーサリーアイテム。

レザーライニングを施した内装には、コインや紙幣を収納できる複数のポケットと3つのカードスロットを備えています。

価格：104,500円

ゴールドカラーの2つのモノグラム·フラワーチャームが、持つたびに気分を高めてくれるポイントです。

素材：コーティッド·キャンバス

サイズ：W9×H10×D2.5cm

旅にも日常にも寄り添う名品

｢パスポートカバー クーヴェルテュール·パスポール｣は、旅のお供としてタイムレスに活躍する一品。モノグラム·オリジン パターンと、本コレクション限定のシグネチャーが洗練された印象を与えます。

価格：71,500円

書類を整理しやすい複数のポケットとカードスロットを備え、実用性も抜群です。

素材：コーティッド·キャンバス

サイズ：W10×H14×D2.5cm

機能美が光るウォレット&キーケース

価格：141,900円

日本限定で登場する｢ジッピー·ウォレット｣は、フェスティブムードを感じさせる再解釈デザイン。3つのマチ付きコンパートメントと12のカードスロットを備え、整理しやすい内装が魅力です。

価格：64,900円

また、小ぶりな｢カードキーケース ポシェット·クレ｣は、ゴールドカラーのチェーンとフック付きで、コインや紙幣をスマートに収納できます。

ジッピー·ウォレット：W19.5×H10.5×D2.5cm

ポシェット·クレ：W12×H7×D1.5cm

※素材はいずれもコーティッド·キャンバス。

※税込価格表記

幸運を願う新年に選びたい理由

モノグラム·キャンバス誕生130周年という節目に生まれた、ルイ·ヴィトンのウォレット&レザーグッズ。

日常使いしやすい実用性と、記念コレクションならではの特別感を併せ持つラインナップです。

新年のスタートに、自分へのご褒美や大切な人への贈り物として選べば、2026年がより輝く一年になりそうですね♪