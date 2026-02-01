欧州ツアー自身初戦の賞金王・金子駆大は56位で最終日へ 星野陸也、桂川有人は予選落ち
＜バーレーン選手権 3日目◇31日◇ロイヤルGC（バーレーン）◇6719ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーは、前日に日没サスぺンデットとなった第2ラウンドと、第3ラウンドが終了した。
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
日本勢は星野陸也、桂川有人、今大会が欧州ツアーデビュー戦の日本ツアーで昨季賞金王になった金子駆大の3人が出場し、金子が53位タイで予選を通過した。第3ラウンドは、3バーディ・2ボギーの「71」で回り、トータル4アンダー・56位タイで最終日にコマを進めた。31歳のカルム・ヒル（スコットランド）が、トータル16アンダー・単独首位。2打差2位にフレディ・ショット（ドイツ）が続いた。
