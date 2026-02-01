元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が1日、2週間ぶりにレギュラーコメンテーターを務めるフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に出演。8日投開票の衆院選について言及した。

橋下氏は、「今回の選挙、分かりやすくなってよかったと思います」と言い、その理由は「今までは与党の中で自民党と公明党ってちょっと考え方の違う政党が2つ与党になったんですけども、今回きちっと整理ができたので、この選挙結果を受けて国民がどういう方向の政治を求めてるのかってことがはっきりしますから、選挙結果を受けてある意味負けた側の方は国民の意思に基づいて自分たちの主張を変えていかざるを得なくなると思うんですね」と説明した。

そして、「今まで政治家、国会議員は自分の考え方をある意味押しつけるようなところがありましたけども、今回の選挙結果を受けて、あっ国民はこういう考え方なんだと。これは与野党どちらにしても負けた方は国民の意思に寄っていかないと政権を取れないんでね。僕は非常にいい選挙になると期待しています」と自身の見方を述べた。

欠席した前週25日の放送では、冒頭に梅津弥英子アナウンサーが衆院選公示を控えた7党の党首が出演することを説明。「なお橋下徹さんは今朝はお休みです」と伝え、欠席理由には触れなかった。

橋下氏は、2010年4月に大阪都構想の実現を掲げる地域政党「大阪維新の会」を結成し自らが代表に就任。12年9月には新党「日本維新の会」を設立した。15年末に政治家を引退、維新の政策助言や法律面での相談を請け負ってきたが22年3月末で顧問契約を終了している。