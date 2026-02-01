『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』2026年7月より放送開始!!音楽は岩崎太整、小西 遼、YUKI KANESAKAが担当！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

世界中に熱狂的なファンを持ち、時代や世代を超えて世界中のクリエイターに影響を与え続けている「攻殻機動隊」シリーズ。

2026年1月30日（金）より開催がスタートした、「攻殻機動隊」全アニメシリーズを横断する史上初の大規模展「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」（東京・NODE TOKYO）に合わせて、TVアニメ最新作『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』がカンテレ・フジテレビ系全国ネット火曜よる 11 時“火アニバル!!”枠にて2026年7月より放送が開始されることが発表となり、合わせてキービジュアル第1弾およびプロモーションビデオ第1弾が公開となった。

キービジュアル第１弾は「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」会場内にて本作の原画とともに展示中。是非会場に足を運んでほしい。

あわせて音楽制作の布陣も発表！音楽監督を担当するのは映画『竜とそばかすの姫』で日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞し、現在公開中の映画『TOKYOタクシー』の音楽も手掛けた岩崎太整。音楽は岩崎に加え、2025年大阪・関西万博の開会式の音楽監督や数多くの劇場作品、ドラマ音楽をはじめChara＋YUKI、Mrs.GREEN APPLE、TOMOO等のサウンドプロデュースも手掛ける小西 遼、アメリカを拠点に活動し、近年ではTVアニメ『Dr.STONE』の音楽も手掛けたYUKI KANESAKAによる共同体制で制作が決定している。この3名によるコメントも到着した。

さらに、作品公式ティザーサイトおよび公式SNSもオープン！続報は作品公式ティザーサイトや公式SNSなどで順次公開予定。

音楽監督・音楽：岩崎太整



＜Profile＞

音楽家。代表作に 『竜とそばかすの姫』、『果てしなきスカーレット』、『新幹線大爆破』、『TOKYOタクシー』、『巨神兵東京に現わる』、アニメ『血界戦線』シリーズ、『SPRIGGAN』、『マリッジトキシン』、Netflixシリーズ『First Love 初恋』、『全裸監督』シリーズなどがある。

映画『モテキ』で第35回日本アカデミー賞 優秀音楽賞を受賞。

映画『竜とそばかすの姫』で第45回日本アカデミー賞 最優秀音楽賞を受賞。

映画『竜とそばかすの姫』で第36回日本ゴールドディスク大賞 サウンドトラック・アルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞。

＜Comment＞

中学⽣の頃、おもむろに開いた雑誌のカラー扉絵に草薙素⼦が描かれていました。

それが『攻殻機動隊』に私が最初に出会った瞬間でした。

他の作品とは明らかに⼀線を画したタッチとカラー。「⼠郎正宗」という魅⼒的な著者名。

衝撃的でした。

その後、様々な形の『攻殻機動隊』に触れてきましたが、今こうして作品の担い⼿として、⻑い歴史の⼀部に参加出来ることを本当に光栄に思います。

原点かつ原典であるこの『攻殻機動隊』を⾳楽で彩るために私が考えたコンセプトは「⾳の公安９課」です。

才能ある友⼈たちをスカウトし、私⾃⾝も待ち望んでいたこの作品をより良きものにするために邁進します。

どうか皆様と「エン」がありますように。

音楽：小西 遼



＜Profile＞

1988年7⽉25⽇東京都⽣まれ。

作編曲家、サックス・フルート・クラリネット・シンセサイザー・ボコーダー奏者。

洗⾜⾳楽⼤学にて前⽥記念留学⽣奨学⾦を受け、卒業後渡米。Berklee⾳楽院を⾸席卒業。Bob、原朋直、George、Garzone、Frankに奏法を、Ayn、松本治に作編曲法を師事。表現集団”象眠舎”主宰、バンド”CRCK/LCKS”リーダー、ビッグバンド企画”Com⇄Positions”挾間美帆と共同主宰。

作編曲など制作⾯では、ボーダレスかつオルタナティブなアプローチを作家の基調としつつ、ジャンルを超越したバランス感を持ち、ポップス、ジャズ、クラッシック、ファンクといった幅広い多⾊性アプローチによるクリエイティビティに定評がある。第75回ＮＨＫ紅白歌合戦オープニング音楽担当、 2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）開会式・パフォーマンスプログラム「Physical Twin Symphony」作編曲・音楽監督、東京2020パラリンピック開会式音楽担当、TBSテレビロゴサウンド、フジテレビ系水10ドラマ「全領域異常解決室」劇中音楽、Japan Mobility Show 2025 TOYOTA BOOTH （MainStageShow）ステージ音楽、映画「ザ・ファブル」劇中音楽、Netflixドラマ「お耳に合いましたら」劇中音楽、Amazon Primeドラマ「More Than Words」劇中音楽制作をはじめ、Chara+YUKI、いきものがかり、中村佳穂、milet、Mrs. GREEN APPLE、Omoinotake、TOMOO、吉澤嘉代子、imase、長谷川白紙、King & Princeなどのサウンドプロデュースを担当している。

プレイヤーとして複数の楽器を駆使、演奏することをスタイルとして、Charaや常⽥⼤希率いるMILLENNIUM PARADEなど多くの現場でマルチ奏者として重宝されており、NHK紅白歌合戦、FUJI ROCK FESTIVAL、SUMMER SONIC を始め国内外のフェスにも数多く参加。

＜Comment＞

中学生の時に劇場で初めて観た『イノセンス』。その強烈な魅力に心を奪われて以来、攻殻機動隊のすべてを追い続けてきました。今の自分の創作や思想にも、攻殻の影響は深く刻まれています。そんな作品の音楽を自分が担うなんて…最初は到底信じられませんでしたが、この大切な世界を丁寧に引き受けたい――ただその思いで全身全霊で臨みました。僕のゴーストの囁きに従って！

音楽：YUKI KANESAKA



＜Profile＞

ボストンを主軸にアメリカとヨーロッパ各地を拠点に日々音楽を創り続けている音楽クリエイター/作曲家。

近年は、SONYやAlphaThetha/Pioneerの商品開発にも携わる傍らバークリー音楽大学助教授としても新しい音楽の発見とテクノロジーの発展に日々従事している。演奏楽器およそ74種の仕事好き。

<近年参加作品>

・瀬島志流(アーティストプロデュース)

・Dr.STONE / 呪術廻戦 / スノウボールアース (アニメ音楽)

・フォルクスワーゲン / キユーピー / Meiji / YONEX 他多数 (広告音楽)

・JoJoの奇妙な冒険 / ソニックレーシング(ゲーム音楽)

＜Comment＞

「攻殻機動隊、全く通ってない！」というつぶやきからすぐに、Amazonにある英語版と日本語版の原本を

片っ端から取りよせ、ボストン郊外にあるプライベートスタジオで作曲に流れ込みます。

そこには、すでに夥しい曲数のモチーフが旅の準備を始めていました。

盟友の待つナッシュビルで、追加録音。上海のホテルで仕立て作業。

そして帰省中のTokyoで、モチーフ達は長旅を経て、パッセージという現象から、組曲というメッセージになり終着します。

迷いなく、滲む事なく、書き直す事のなかった道程。

僕の思いと衝動が詰まった楽曲群はそんな軌跡が刻まれた地図のような作品です。

●作品情報

TVアニメーション「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」

カンテレ・フジテレビ系 全国ネット 毎週火曜よる11:00〜 “火アニバル!!”枠にて2026年7月放送開始

【スタッフ】

原作：士郎正宗「攻殻機動隊」（講談社 KCデラックス刊）

監督：モコちゃん

シリーズ構成・脚本：円城 塔

キャラクターデザイン・総作画監督：半田修平

音楽監督・音楽：岩崎太整

音楽：小西 遼 YUKI KANESAKA

音楽制作：フライングドッグ

アニメーション制作：サイエンスSARU

©2026 Shirow Masamune/KODANSHA/THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE

