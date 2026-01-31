とぅーし、3rd Single『SHIZUKU』2月14日リリース決定！“グルーヴィーな大人ロック”で魅せる最新作/MVティザーも公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ（リアルアキバボーイズ）」所属のとぅーしが、3rd Single『SHIZUKU』を2026年2月14日にリリースすることが決定した。

本作は、2ndシングル『PLAY PARADE』に続き、1stワンマンライブ “FIRST VOICE” で披露された楽曲で、音源化が待ち望まれていた1曲。あわせて、配信シングルのジャケット写真も公開された。2ndシングルでは、とぅーし自身が制作したタイトルイラストを採用。今回の3rdシングルでは一転、とぅーし本人が少し大人びた雰囲気を纏い、楽曲のイメージを体現した艶やかさのあるビジュアルにも注目だ。

さらに、『SHIZUKU』のリリースに合わせて楽曲グッズのラインナップも解禁された。オフショットコンテンツ付きの「M∞CARD（エムカード）」、「SHIZUKUアーティストフォトセット」など、ファンが思わず手に取りたくなるアイテムが登場。これらのグッズは、2月11日に渋谷で開催されるMETEORA ANTHEM FES vol.3（とぅーし出演）にて先行販売され、後日通販での取り扱いも開始。全国のファンが手に入れられるようになる。

また、MVティザー映像もとぅーし音楽Xアカウント（ https://x.com/tussy_music ）にて公開された。楽曲の空気感を凝縮した映像と、とぅーしならではの表現力が一瞬で心を掴む内容となっており、フルMVへの期待が一気に高まる。

さらに、2nd Single『PLAY PARADE』がデジタル配信スタート。2ndから3rdへと続くまったく異なる楽曲イメージは、とぅーしのアーティストとしての幅広さを鮮やかに示している。

●配信情報

「SHIZUKU」

配信リンクはこちら

https://big-up.style/xwN6PTZqh8

【SHIZUKU Credits】

Lyrics: モリナオフミ(フラチナリズム)/らっぷびと

Music: モリナオフミ(フラチナリズム)/らっぷびと

Track Produced & Arranged by: 田村優太(フラチナリズム)

Rap: らっぷびと

Sax: Tomoya(二人目のジャイアン)

Trumpet: Tomoro(二人目のジャイアン)

Horn Arranged by: 真之輔

Recording, Mixing & Mastering: 上原 翔

Director: 片田 孝一郎（Kou）

Producer: 横澤 雅裕（MASA）

オフィシャルグッズ

・ 「M∞CARD（エムカード） オフショットコンテンツ付き」 ￥2,000（税込）

・ 「SHIZUKUアーティストフォト」 ￥2,000 / 各 （税込）

＜とぅーし プロフィール＞

沖縄県出身 アニソンダンスパフォーマー／シンガー

REAL AKIBA BOYZ・RAB ESPICE所属

2019年、REAL AKIBA BOYZ新メンバーオーディションを経て加入。

フルボディタットやフィンガータット、ポップ、ブレイク、アニメーションを融合した独自のダンススタイルを磨き続け、2023年にはタットの全国大会「ARMS」で優勝し、日本一の称号を獲得する。

2024年、公演中の怪我によりダンサーとしての活動を一時休止するが、その期間をきっかけに長年挑戦したかった“歌”の道へ歩み始める。

約1年半にわたり定期的なライブイベントへの出演を重ね、表現者としての幅をさらに広げていく。

2025年11月には、歌唱×バンド編成による自身初のワンマンライブ

「とぅーし First One Man Live “FIRST VOICE”」（SHIBUYA PLEASURE PLEASURE）を2部制で開催し、成功を収めた。同年12月1日、1st Single「LOAD」をデジタルリリース。

個人活動と並行して、所属するREAL AKIBA BOYZとしても大型公演に出演。

2024年10月には「リアルアキバボーイズ日本武道館 -レペゼン秋葉原-」、

2025年10月には東京体育館でのワンマンライブ「REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 〜ぼくらのマスターピース〜」 を開催し、グループとしても大舞台を経験している。

現在は、ダンサーとしてのキャリアをさらに深めながら、シンガーとしても本格始動。

ボーカルとダンス、そして身体表現を融合させた“唯一無二のパフォーマンス”を追求し続けている。

関連リンク

とぅーし@リアルアキバボーイズ X

https://x.com/RAB_TUSSY/

とぅーし｜Music Official X

https://x.com/tussy_music