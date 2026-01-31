¡Ö¥³¥³¥í¥³¥Í¥¯¥È¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®³«»Ï¡ªTeam.¤Í¤³¤«¤ó[Ç­]¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ÆÃ´Åö¤·¤¿¼çÂê²Î¤âÇÛ¿®¡ª

°ÃÅÄÄê²Æ¸¶ºî[¥¤¥é¥¹¥È:Çò¿Èµû]¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¡Ö¥³¥³¥í¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ï¡¢2017Ç¯7·î¤ËÊüÁ÷³«»Ï¡£Á´17ÏÃ¤Î¤¦¤ÁÂè£±¡Á£µÏÃ¤¬¡È¥Ò¥È¥é¥ó¥À¥à¡É¡¢Âè£¶¡Á10ÏÃ¤¬¡È¥­¥º¥é¥ó¥À¥à¡É¡¢Âè11¡Á13ÏÃ¤¬¡È¥«¥³¥é¥ó¥À¥à¡É¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âè14¡Á17ÏÃ¤Ï¡È¥ß¥Á¥é¥ó¥À¥à¡É¤È¤·¤ÆOVA¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£

¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡¦DVD¾¦ÉÊ¤ËÉÕÂ°¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»°ß·¹¯¹­¤Ë¤è¤ëBGM¡¢Team.¤Í¤³¤«¤ó[Ç­]¤¬Å·²µ½Ú²Ö¡¢atsuko¡¢ÊÒÌ¸Îõ²Ð¡¢Lia¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ÆÃ´Åö¤·¤¿¼çÂê²Î¡¢º£°æ¥Þ¥µ¥­¤ÈËÙ²¼¤µ¤æ¤ê¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£

¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¡Ø¥³¥³¥í¥³¥Í¥¯¥È¡¡¥Ò¥È¥é¥ó¥À¥à¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ù

¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
­¡Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ì´¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
­¢¤ª¤Ã¤Ï¤è¡¼¡ª
­£Îã¤¨¤Ð¤½¤ì¤Ï
­¤¥¢¥¿¥·¡Ä²¶¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹
­¥¥Ï¥Ã¥­¥ê¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«
­¦¤³¤ÎºÝ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ã¡ª
­§Ã¯¤«¤¬Ë¾¤à»ä
­¨¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¤Ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È
­©Ã¯¤«¤¬¸À¤ï¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é
­ª¤½¤ó¤Ê¤ÎÌµÍý¤À¤è¡Ä
­«¤Ê¤ó¤Ç¡Ä
­¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä
­­¥³¥³¥í¥Î¥«¥é
[MUSIC] »°ß·¹¯¹­
[VOCAL] Team.¤Í¤³¤«¤ó[Ç­]featuring.Å·²µ½Ú²Ö

ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://hitorandom.lnk.to/kokoro

©°ÃÅÄÄê²Æby¥¨¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥ó¡¿»äÎ©»³À±¹â¹»Ê¸¸¦Éô

¡Ø¥³¥³¥í¥³¥Í¥¯¥È¡¡¥­¥º¥é¥ó¥À¥à¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ù

¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
­¡¥­¥â¥Á¥·¥°¥Ê¥ë
­¢»à¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¤ï¡¥¡¥¡¥
­£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¶¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤
­¤ËÜÅö¤Ë°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¹¤«¡©
­¥ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜµ¤¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç
­¦·Ð¸³¤Ê¤¤¤·
­§¤µ¤·¤º¤á¡¢°¦¤ÎÅÁÆ»»Õ
­¨´°Á´¾¡Íø¤·¤Æ¤ä¤ë¤è
­©¤µ¤Ã¤µ¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ê¤µ¤¤¤Ã¡ª
­ª¤¢¤È¤Ï½Ð¤¿¤È¤³¾¡Éé
­«¡¥¡¥¡¥¤Þ¤â¤Ã¤Æ¡¢¤¯¤À¤µ¤¤
­¬Cry out
[MUSIC] »°ß·¹¯¹­
[VOCAL] ËÙ²¼¤µ¤æ¤ê¡¢Team.¤Í¤³¤«¤ó[Ç­]featuring.atsuko

ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://kizurandom.lnk.to/kokoro
¡Ø¥³¥³¥í¥³¥Í¥¯¥È¡¡¥«¥³¥é¥ó¥À¥à¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ù

¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
­¡¥­¥ß¥ê¥º¥à
­¢É±»Ò¤Á¤ã¤ó
­£¤Á¤å¤¦¤·¤¿¤é¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©
­¤±ÊÀ¥°Ë¿¥¡¢½½»ÍºÐ¤Ç¤¹
­¥¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤âºÇ¹â¤Î¿ÍÀ¸
­¦¤½¤ó¤Ê²ÁÃÍ¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê
­§¤Þ¤À¸Þ»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ª
­¨¡Ä½õ¤±¤Æ¡¢¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
­©¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
­ªSalvage
[MUSIC] »°ß·¹¯¹­
[VOCAL] º£°æ ¥Þ¥µ¥­¡¢Team.¤Í¤³¤«¤ó[Ç­]featuring.ÊÒÌ¸Îõ²Ð

ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://kakorandom.lnk.to/kokoro
¡Ø¥³¥³¥í¥³¥Í¥¯¥È¡¡¥ß¥Á¥é¥ó¥À¥à¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ù

¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
­¡´¶¾ðÅÁÆ³
­¢½­¤¤¥»¥ê¥Õ¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¶µ°÷¤É¤â
­£ËÜÊª¤Î±ÊÀ¥¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë
­¤ÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿
­¥¤ï¤¿¤·¤ÈÍ§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è
­¦I scream Chocolatl
­§¥ß¥ë¥¯¥»¡¼¥­
[MUSIC] »°ß·¹¯¹­
[VOCAL] Team.¤Í¤³¤«¤ó[Ç­]featuring.Lia¡¢ËÙ²¼¤µ¤æ¤ê

ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://michirandom.lnk.to/kokoro
¡Ö¥³¥³¥í¥³¥Í¥¯¥È¡×Á´ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Þ¤È¤á¥Ú¡¼¥¸
https://kokoroconnect.lnk.to/soundtrack

¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö¥³¥³¥í¥³¥Í¥¯¥È¡×

¡Ú¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û¡¡
¸¶ºî¡§°ÃÅÄÄê²Æ¡Ê¥Õ¥¡¥ßÄÌÊ¸¸Ë¡¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥óÈ¯¹Ô¡Ë
¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§Çò¿Èµû
Áí´ÆÆÄ¡§Âç¾Â¿´
´ÆÆÄ¡§ÀîÌÌ¿¿Ìé
²»³Ú¡§»°ß·¹¯¹­
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§SILVER LINK.

¡Ú¥­¥ã¥¹¥È¡Û
È¬½Å³ßÂÀ°ì¡§¿åÅçÂçÃè
±ÊÀ¥°Ë¿¥¡§Ë­ºê°¦À¸
°ðÍÕÉ±»Ò¡§Âô¾ë¤ß¤æ¤­
¶Í»³Í£¡§¶â¸µ¼÷»Ò
ÀÄÌÚµÁÊ¸¡§»ûÅçÂóÆÆ
Æ£ÅçËã°á»Ò¡§°ËÆ£ÀÅ
¸åÆ£Î¶Á±¡§Æ£¸¶·¼¼£
È¬½Å³ßè½Æà¡§Âçµµ¤¢¤¹¤«
¶Í»³°É¡§º´ÁÒ°½²»
±ÊÀ¥Îè²Â¡§ÅÄÃæÆØ»Ò
ÅÏÀ¥¿­¸ã¡§¾®ÌîÍ§¼ù
·ª¸¶ÀãºÚ¡§ÀÐ¸¶²Æ¿¥
À¥¸ÍÆâ·°¡§¾åºä¤¹¤ß¤ì
»°¶¶Àé²Æ¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
À¾ÌîºÚ¡¹¡§¸Í¾¾ ÍÚ
¾ë»³æÆÅÍ¡§»ÔÍè¸÷¹°

YouTube´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«¡ª
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÌ¾¡§KING AMUSEMENT CREATIVE¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë

¡Ö¥³¥³¥í¥³¥Í¥¯¥È¡×¡ÊÁ´£±£³ÏÃ¡Ë
¡¦¸ø³«´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶â)¸á¸å8»þ¡Á2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¸á¸å7»þ59Ê¬
¡¦¥¤¥Ã¥­¸«URL
https://youtu.be/UQ9EitglP7g

¡¦Âè1ÏÃ¡ÁÂè13ÏÃ¡õ¥¤¥Ã¥­¸«´Þ¤àºÆÀ¸¥ê¥¹¥È
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQyvkHBZA_xA1-cXPtgU3o-jlELMt2edw

´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯

¡Ö¥³¥³¥í¥³¥Í¥¯¥È¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://famitsubunko.jp/product/kokoroko/