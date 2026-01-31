【北川勝利・藤村鼓乃美 ボーダーズの“音の場” Season3】番外編　Season3完走記念！大江戸線振り返り

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ボーダー柄の服をトレードマークに、ユルくマジメに音楽と向き合うコンビ――。“ボーダーズ”こと北川勝利と藤村鼓乃美が贈る「ボーダーズの“音の場”」。Season3では無事大江戸線を一周し、ボーダーズは次なる路線へ！と、いうことで、Season3の振り返りとSeason4の方向性を決める番外編をお届けします。

PHOTOGRAPHY BY 山本マオ INTERVIEW ＆ TEXT BY 田中尚道

藤村鼓乃美 『ボールパークでつかまえて!』の先生にお会いした話もしていいんでしたっけ？

――お会いになられたんですね。

藤村 そうなんです、アニメの打ち上げで。

北川勝利 ビールの売り子もやりました。

――重たかったですか？

藤村 重たかったです。

――お2人ともSeason3で思い出深いのは神宮球場回（Season3〜番外編・明治神宮野球場 https://www.lisani.jp/0000290707/）ですか？

藤村 神宮球場、めっちゃよかったです！

――トピックスとしては大きかったですね。今回はSeason3の振り返りということで、せっかく大江戸線を一周しましたので、ほかに印象に残っていることはありますか？

藤村 相撲が観られたのはすごく良くて。このあいだ「アメトーク」で相撲の回があったんですけど、それ観たときに「あ、知ってる！」ってなって。琴……、琴が付く人いましたよね。

北川 琴錦？

藤村 琴錦じゃなくて……すごい若い子に人気でした。琴櫻かな？知ってる人が何人も出ていて。

一同 ……。

藤村 誰も覚えてない（笑）。あと宇良とか。初めて相撲がわかった気持ちになりました。

北川 相撲が分かるなら、「家康わかる〜」とかにもなってよ。

藤村 歴史ものは人が多すぎます。

――今回はSeason3を振り返りつつ、ボーダーズの連載はまだまだ続く、という回なんですけど、お2人はこれからやってみたいことってありますか？それによって次の路線を決めてもいいかなと思っています。

北川 相撲も野球も観たしなぁ。

藤村 サッカーかな？

――サッカーは地下鉄沿線だと観づらいですね。

藤村 普段観ないもの……。

北川 競馬とか？

藤村 競馬、競輪……パチンコ。

――パチンコはそこら中にありますが、メッカみたいなものはあるのでしょうか？

藤村 高円寺とか？

北川 それは個人的意見でしょ。

藤村 芸人さんがいっぱいいるイメージがあります。

――お笑いで考えるなら、神保町？

藤村 お笑い観に行きます？吉本興業の劇場なら神保町、渋谷、新宿とかにありますけど。

北川 寄席は？落語とか。

藤村 寄席、いいですね。池袋にもありますよね。

北川 浅草とか？

――浅草演芸ホールですか。そうすると銀座線ですかね。浅草となると、Café Otonovaにも行くことができるので、大分欲張りなセットですね。

藤村 Café Otonovaかぁ、Season3の#11（新御徒町〜上野御徒町編 https://www.lisani.jp/0000260349/）で行ったばかりだから、もうちょっと間を空けて、久しぶりのタイミングがいいですよね。

――寄席だと新宿三丁目にも末廣亭がありますね。

北川 今回もあったけど、すでに行ったところを再訪してもいいよね。何回も重なって、何回も来ましたっていうのも面白いから。

藤村 次にやりやすいのは丸ノ内線ですか？

――古い順に考えるなら、銀座線、丸ノ内線、日比谷線で、日比谷線は中目黒から北千住ですね。

藤村 北千住行ってみたい。

――日比谷線の次が東西線、千代田線なんですけど、東西線は中野から西船橋で、千代田線は代々木上原から北綾瀬ですね。

北川 綾瀬……ちょっと遠い。

藤村 Season3の振り返りなのに、相撲と野球の話しか出てきてない。

――ごはんの思い出はいかがですか？

藤村 お刺身美味しかったです。

――お刺身は飯田橋ですね。（Season3 #15 飯田橋〜牛込神楽坂編 https://www.lisani.jp/0000269201/）

藤村 あと「孤独のグルメ」で出てたお店。ネコちゃんがいるところ。

――おかず横町の「まめぞ」さんですね。（Season3 #11 新御徒町〜上野御徒町編 https://www.lisani.jp/0000260349/）

――「孤独のグルメ」のお店に行ったのは2回あるんです。

北川 この間の……何料理だっけ？

――ギリシャ料理ですね（Season3 #27 麻布十番〜赤羽橋編 https://www.lisani.jp/0000296473/）。

藤村 あそこも面白かった。確かに食べ物は充実してました。

――あまりやる気のないお店には行っていないつもりです。

藤村 おそば屋さんにも行ったし。

――旧将棋会館のそばのほそ島やですね。（Season3 #25 青山一丁目〜六本木編 https://www.lisani.jp/0000292503/）あそこはほかに近所にお店がなかったからのチョイスでした。

北川 でも思い入れはあったから。

藤村 都庁や東大に行ったときはそこの食堂で食事しましたし。あとは何を食べましたっけ？代々木でも定食を食べましたよね。お刺身定食。

北川 そうそう、双子の店員さんがいた（Season3 #23 代々木〜国立競技場編 https://www.lisani.jp/0000285966/）。

藤村 あと、どじょう？

北川 ああ、どじょうも食べた（Season3 番外編・両国国技館 https://www.lisani.jp/0000258595/）。

藤村 食べ物はすごく覚えてますね。あと、ひつまぶしじゃなくて……釜飯じゃなくて貝が入ってるの、何でしたっけ？。

――深川飯ですね（Season3 #6 門前仲町〜清澄白河編 https://www.lisani.jp/0000247938/）。

藤村 あともんじゃも行った！ジャングルポケットのおたけさんのお店（Season3 #4 勝どき〜月島編 https://www.lisani.jp/0000242809/）。

北川 食べ物はすぐ思い出すね。

藤村 食べ物で選ぶのもアリじゃないですか？

――月島のもんじゃとか門前仲町の深川飯とかは名物なんですけど、ほかに、ここならではというのは、都内だとなかなか難しいですね。

北川 ここならではではないけど、麻布十番のギリシャ料理みたいなのはあるとうれしい。あとは役所とか都庁とか。

――都内の区役所の食堂を全部周りましょうか？

藤村 アリアリ！

北川 役所にご飯食べにいくということ？

藤村 ボーダーズの役所めし。

北川 でも普通のカレーだったよ。

藤村 次のシーズンはどんなものが食べられるか楽しみですね。

――そういえば、牛込神楽坂で正雪地蔵を見たじゃないですか？（Season3 #16 牛込神楽坂〜牛込柳町編 https://www.lisani.jp/0000271365/）。

藤村 ああ、こじつけ地蔵！

――そうです。あのときって我々以外に誰かいましたっけ？

藤村 え、怖い話？

――いえ、我々以外に誰もいないのに、お2人ともその場を離れてから「こじつけ地蔵」って言っていたのが面白いと思いまして。

藤村 あそこで言うと本人に悪いかな？と思って。

――その場で言わないのが日本人の信仰心なんだなと。

藤村 なにか怖い話が来ると思ってちょっと期待しちゃったのに。

北川 急に思い出したけど、芭蕉の話でバナナ観ましたよね。バナナの葉っぱと実を見た。あれは何だっけ？

――江東区芭蕉記念館です（Season3 #7 清澄白河〜森下編 https://www.lisani.jp/0000250149/）。

北川 夏目漱石記念館みたいなのも行ったよね。

――#16で行った漱石山房記念館ですね。

藤村 あとアイスも食べました。

――アイスは（Season3 #23 代々木〜国立競技場編 https://www.lisani.jp/0000285966/）です。

北川 結局食べ物の話ばっかり。

藤村 どこに行っても「あ、ここボーダーズで来た」って思うことが多くなりました。

――東京の地図を塗りつぶしてますからね。

藤村 ここ1年くらいは、連載を更新すると、「行きます！」とか「行ってきました」とSNSでコメントしてくれる人が増えて。うれしいですね。

――最近、「北川勝利」で検索するとボーダーズが3番目くらいに出るようになって、大分認知も広がったかなと思っています。

北川 Season3は毎月更新していたし、毎月歩いてロケしているのはすごいことだよね。いいことです。振り返りがほとんど食べ物の話だけど。次は徳川将軍について勉強しないと。

――徳川将軍ゆかりの地は意外と少なくて、あとは上野と皇居くらいですね。よほどアクティブでないと江戸城から出てこないんですよ。

藤村 吉野家の碑を観たときに食べたお刺身も美味しかった。

――築地市場のそばの東都グリルですね（Season3 #2 汐留〜築地市場編 https://www.lisani.jp/0000231948/）。このころはご飯の写真を撮ってないんですよね。

北川 あと、Season3の序盤に出続けた「忠臣蔵」の話が、後半は全然なかった。

藤村 でもおかげで「忠臣蔵」が蔵じゃないと知ることが出来ました。

――藤村さんはムロツヨシさんを追ってますよね。そうすると現在公開中の映画「新解釈・幕末伝」にちなんで、次は幕末ですかね。

北川 ペリーから幕末がらみだと……？

――海沿いになります。丸ノ内線だとあまりありませんが、都営浅草線だと海沿いを走っているので、遺構は比較的多いですね。

藤村 浅草線にします？

――浅草線だと南は西馬込で終点は押上です。

北川 あまり遠くに行きたいわけじゃないんだけど、今までに行ったところと交差するようなところがいいです。

――これまでは西の方が手薄なので、西側もアリですね。南北線だと目黒から出て赤羽岩淵で終わります。

北川 でも遺構はあまりないんじゃない？

藤村 南北線にします？

北川 丸ノ内線でいいけど……。銀座線でもいいけどね。短くてコンプリートしやすそう。

藤村 Café Otonovaは懐かしいタイミングでいきましょう！次の路線のその次くらいにしましょうか。

北川 浅草線も馴染みないな。西馬込とか戸越とか。

藤村 戸越には戸越銀座があります。「シュシュっとごくろうさん」という番組で、ザコシさん（ハリウッドザコシショウ）と野生爆弾のくっきーさんが戸越銀座に行ってました。

北川 浅草線は全然馴染みがないから面白いかも。そんなに広くないよね。

――押上も何があるかと言われるとスカイツリーくらいしかありませんが。

藤村 でも上りますよね。

――ボーダーズはタワーがあれば上り、庭園があれば入りますから。

北川 本所吾妻橋か。

――アサヒビール本社の前です。

北川 水上バスも乗りたい。

――水上バスは浅草から両国まで乗れますね。その先はお台場ですが。

北川 丸ノ内線か都営浅草線か。

藤村 どっちが楽しいと思います？いずれどちらも行くと思うんですが。

北川 全線制覇するの!?

――大江戸線は大泉学園まで延伸計画も出ましたし。

藤村 でもまだあっちには行ってないから。

北川 丸ノ内線で池袋から周ってもいいし、まったく知らない浅草線でもいいし。

藤村 丸ノ内線だと大江戸線と被りが多い気がするから先に浅草線やったほうがいいかもしれない。

――日本橋とかは行かれたことないですよね。

北川・藤村 ないです。

――人形町とか東日本橋とかも、特に何があるという訳でもないんですが。

北川 別に何もなくてもちょっと観てご飯食べるでいいんじゃない？

藤村 じゃあ浅草線にしますか。

北川 今回はお昼ご飯を振り返って、次の沿線を決めて終わり？

藤村 楽しかったね〜。

――浅草線だったら東銀座通りますので、歌舞伎も観られますね。

藤村 歌舞伎観たい！

北川 歌舞伎ね!!歌舞伎役者の名前覚えるクイズをやろう。

藤村 えー。

――ちなみに浅草線はすぐやりますか？

北川 すぐでいいでしょ。空ける意味ないし。

藤村 やりましょう。このペースでやりましょう！

＜INFORMATION＞

◆北川勝利

●楽曲提供

TVアニメ『綺麗にしてもらえますか。』ED曲

清浦夏実「若葉のころ」

2026年3月11日 CD発売

詳細はこちら

https://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/-/Discography/A021332/VE3WT-12206.html

●ライブ情報

「FEELIN’ GROOVY vol.1」

北川勝利（ROUND TABLE） LIVE！！

2026年3月20日（金・祝）

渋谷 LOFT HEAVEN

＜昼の部＞開場13:00／開演13:30

＜夜の部＞開場17:30／開演18:00

『ポル香菜合戦〜ポルカと香菜の対戦ありがとね〜』

花澤香菜、ポルカドットスティングレイ、2マンLIVEツアー！！

2026年2月8日（日）

大阪 GORILLA HALL OSAKA

2026年2月14日（土）

東京 EX THEATER ROPPONGI

詳細はこちら

https://hanazawa-kana.com/news/archives/5974

坂本真綾 30周年記念LIVE “ M30〜Your Best〜”

2026年4月18日（土）Route A〈北川勝利バンド〉

開場：16時 開演：17時

2026年4月19日（日）Route B〈河野 伸バンド〉

開場：16時 開演：17時 会場：東京・有明アリーナ

詳細はこちら

https://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/-/News/A008957/1272.html

関連リンク

北川勝利 Twitter

https://twitter.com/roundkitagawa

ROUND TABLE オフィシャルサイト

http://www.round-table.jp/

藤村鼓乃美 Twitter

https://twitter.com/Necono