富野由悠季氏、九州に立つ 八坂哲雄氏の小型衛星は伊達じゃない

アニメの金字塔『機動戦士ガンダム』の生みの親である富野由悠季監督と、九州大学名誉教授であり株式会社QPS研究所ファウンダーの八坂哲雄氏。

「物語」と「現実」、それぞれの視点から宇宙を見つめてきた二人の巨頭が対談するイベント「九州ビジネス知財フォーラム 九州から拓く宇宙産業の未来」～宇宙世紀に学ぶ創造～が、2026年2月17日（火）、福岡市で開催されます。

九州は、鹿児島県種子島にロケット射場があるなど、宇宙と縁が深い土地です。

なぜ今、この二人の対談なのか？ そしてその意義と狙いは？フォーラムを主催する経済産業省・九州経済産業局の企画担当者に、開催の経緯と狙いを聞きました。

「課長不在の間に決めた」？ 異色キャスティングの裏側

――まずは単刀直入にお聞きします。なぜ、富野由悠季監督と八坂哲雄先生だったのでしょうか？

担当者： 正直ベースでお話しします（笑）。

九州にはロケット射場がある種子島や、宇宙港に指定されている大分空港があり、半導体や自動車産業も集積しています。宇宙産業へのポテンシャルは非常に高いのですが、実際に参入しているプレイヤー（企業）がまだ少ないという課題がありました。

そこで、まずは裾野を広げるために「宇宙の有名人を呼んで、科学やモノづくりの視点から語ってもらおう」と考えたのがきっかけです。ちょうど富野監督が別の宇宙イベントに登壇されていたのを知り、「この人だ！」と。

実はその時、課長が休みだったのですが、いない間に決めてしまって。その後、富野監督にオファーを出したところ、快諾いただけまして（笑）。

富野監督と八坂名誉教授の共通点

対談相手には、九州大学名誉教授で、人工衛星を研究・開発しているQPS研究所の八坂哲雄先生にお願いしました。

富野監督は「物語」にリアリティを持たせるために徹底的に理論を構築される方です。一方、八坂先生は「現実」の技術で理想を具現化してきた研究者です。

アプローチは対極にありますが、「地球を大切にする」という一貫したメッセージや、様々な制限がある現実の中で、理想を形にするプロセスには共通点があると感じています。

【用語解説】

■機動戦士ガンダム

富野由悠季氏が監督を務めた作品。1979年にテレビ放送が開始された日本を代表するロボットアニメ 。モビルスーツと呼ばれる人型兵器を用いた戦争描写や、登場人物の複雑な人間ドラマを描き「リアルロボットアニメ」のジャンルを確立した。

その後『Zガンダム』『逆襲のシャア』など数多くのシリーズが制作されている。去年は最新のテレビシリーズ『機動戦士GundamGQuuuuuuX（ジークアクス）」が放送。誕生から45年以上経った今も幅広い年代に愛されている。

1月30日から最新映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が公開中。

■株式会社QPS研究所

九州大学発の宇宙ベンチャー企業（代表取締役社長 CEO：大西 俊輔）。夜間や悪天候でも地表を観測できる小型SAR（合成開口レーダー）衛星を開発・運用する。

北部九州を中心としたパートナー企業と共に開発した、軽量かつコンパクトに収納できる大型アンテナ技術に強みを持つ。2023年12月に東証グロース市場へ上場。

組織論とチームビルディング

――宇宙関係者やアニメファンだけでなく、ビジネス層にも響く内容になりそうでしょうか？

担当者： はい。今回のメインターゲットは、まさにファーストガンダム世代である40代～50代の経営層や、これからの未来を担う若い社会人・学生の皆さんです。

例えば、八坂先生が創業されたQPS研究所の小型SAR衛星には、「和傘」のように開く特殊なアンテナが搭載されています。軽量かつコンパクトに収納でき、宇宙空間で大きく展開するこの構造ですが、当初は「理論」として存在していても、「物」として作れる保証はありませんでした。

八坂先生は「この部品なら、あの企業さんが作れるかもしれない」と、九州を中心としたものづくり企業を1社1社探し回り、その技術を結集させることで、理論を現実に変えていったのです。 まさに、チームとして一つの「物」を作り上げていくプロセスがありました。

富野監督もまた、多くのアニメーターやスタッフと共に集団作業で作品を作り上げています。

人物、ロボット、構造物も含むキャラクターがどのような属性を持つか、将来の技術も含めて科学的に実現可能性があるかどうかもしっかりと設定する。その上で、他のキャラとの関係性等を設定することで、制作メンバーが自走することができるようになり、成果物が出来上がる手法をとられています。

時にスポンサーの要望や時間の制限もある中で、ガンダムをはじめとする日本を代表するアニメ作品を世に出されています。

「こういうものを作りたい」「理論上はできるはずだ」という仮説を立て、それを実現するためにリソースをどう配分し、どうチームをつくり、仲間を巻き込んでいくか。これはまさに経営的な視点であり、異業種の方にも必ず刺さる「聞きごたえのある」内容になると確信しています。

富野監督が語る2026年の「ニュータイプ論」

――事前の打ち合わせから印象的なエピソードがあったそうですね？

担当者： 実は打ち合わせの中で、富野監督の作品『Gのレコンギスタ』に登場する「キャピタル・タワー（宇宙と地球を結ぶ軌道エレベーター）」のエピソードがあります。

監督は「ここは1000キロある」「ケーブルの構造はこうだ」と、数ある宇宙研究や理論を踏まえながら独自にデザインされています。

そのスケッチ資料を私たちが預かって八坂先生にお見せしたんです。すると八坂先生が「ここは技術的に理にかなっている」と、ものすごく食いついてこられまして。2人の意見が共鳴した瞬間でした。

――まるでニュータイプのような共鳴ですね。今回のフォーラムでは隠れたテーマとして「ニュータイプ」があるとお聞きしました。

【用語解説】

■ニュータイプ

宇宙世紀のガンダムシリーズで描かれる「新しい人類」。宇宙に出た人類の中で、新たな能力に目覚めた人たち。人知を越えた洞察能力や空間把握力などを持ち、時に時空を超えて人と人が分かりあえる能力を持つ。その能力は作中で戦争に利用されることも多く、ニュータイプたちはその能力ゆえに必ずしも幸福にはなっていない。

担当者： はい。宇宙世紀ガンダムシリーズの最重要ワード「ニュータイプ」についても議論を深めてもらう予定です。打ち合わせでは富野監督が「今考えるニュータイプ像」についてもお話しいただき、「なるほど！」とても胸に刺さりました。詳しくは今は明かせませんが、当日監督からお話し頂ける予定です。

――当日の第一部、富野監督と八坂先生の対談は、どんな展開になりそうですか？

担当者： 正直、第一部はかなり「カオス」になるかもしれません（笑）。ですが、予定調和ではない、革新的なアニメと革新的な衛星開発を行ってきた二人だからこそ見える世界、そして富野監督や八坂先生のように「大きく世界を変化させている人」がどう世の中を見ているのか。その視座に触れるだけでも、参加者の皆様にとって変化をつかむきっかけになるはずです。

九州で開催する意義「宇宙はJAXAだけのものじゃない」 半導体並みの急成長市場へ

――第二部のトークセッションには、九州から多種多様なメンバーが登壇されますね。

担当者： まず前提として、宇宙産業は極めて高いポテンシャルを秘めた分野です。 2035年までに市場規模が1.8兆円まで成長すると予想されており、その成長率は9％。これは世界経済の平均成長率（5％）を大きく上回ります。今や、大きく成長していると言われる半導体産業の成長率（6～8％）と同等、あるいはそれ以上に伸びている分野です。

――半導体産業が集積する九州にとっては、見過ごせないデータですね。

担当者： 九州にはチャンスがあります。しかし、現在の日本の状況は「衛星打ち上げ数」「衛星生産」「データ利用」がいずれも不足している状態です。これを打破して好循環を生み出すことが急務です。昨年、国が1兆円規模の宇宙戦略基金を創設した今は、まさに「宇宙世紀元年」とも言えるタイミングです。

多くの方は「宇宙産業＝JAXAや大企業のもの」と思い込んで、地域企業には参入の余地がないと感じているのではないでしょうか。

実際はそうではありません。九州経済産業局では、中小企業のために宇宙関連でどういう部品があるか、JAXAの試験に臨むにはどんな準備が必要かなどレポートも作っています。

第二部は、「知財×宇宙 ～地域からひろがる宇宙ビジネス～」と題して、九州ですでに活躍している先行事例をお示ししながら、地域からどう宇宙産業に参入していくかを議論します。

――具体的にどのような「九州発」の事例が紹介されるのでしょうか？

担当者： 非常にユニークな事例が集まっています。 例えば、福岡の企業Fusic（納富 貞嘉 氏）は、ITベンチャーとしてJAXAの開発サポートを行う一方で、衛星データを活用して「キャベツ畑の収穫時期に合わせた調味料のマーケティング」を行う実証試験などに取り組んでいます。

佐賀の中山ホールディングス（渡邊 美信 氏）は、砕石用重機の自動運転に衛星データを活用するほか、佐賀のものづくりチームの一員として、JAXAの知財をベースにした「リフレクター」という製品の製造も行っています。

大分県（上野 剛 氏）は、大分空港を「宇宙港」として活用する戦略を掲げ、まちづくりや企業誘致など、地域にイノベーションを起こす仕掛け作りを主導されています。

――登壇者には弁護士もいますね。宇宙関連事業へ新しく参入を考えている中小企業にとって、法務も重要ということでしょうか。

担当者： 変化の激しい宇宙産業では、データを権利化して守るのか、あえてノウハウや営業秘密として隠して守るのか、知的財産を扱う高度な戦略が求められます。 福岡を拠点にしている田中 雅敏 弁護士に、最新の知財戦略をご教示いただきます。

第一部の富野監督と八坂先生の対談を受けて、第二部では「登壇する４人の皆さんが考えるニュータイプ論」もお尋ねする予定です。

フォーラム終了後の第三部では名刺交換会も行います。ポテンシャルのある九州は、日本の宇宙産業を盛り上げる上で「最重要エリア」と言っても過言ではありません。ぜひこのフォーラムに参加して、挑戦するチームどう作っていくか、自社の技術をどう活かすか「新しい次の一手」を考えるきっかけにしていただきたいです。

「九州から拓く宇宙産業の未来」～宇宙世紀に学ぶ創造～プログラム概要

【第一部】スペシャル対談「理想を現実にする技術と哲学」

富野由悠季氏 × 八坂哲雄氏 モデレーター 山本雄一朗氏

【第二部】トークセッション「知財×宇宙 ～地域からひろがる宇宙ビジネス～」

登壇者：

納富 貞嘉 氏（株式会社Fusic 代表取締役社長）

渡邊 美信 氏（株式会社中山ホールディングス 企画開発部長）

上野 剛 氏（大分県 商工観光労働部先端技術挑戦課 主幹（総括））

田中 雅敏 氏（明倫国際法律事務所 弁護士・弁理士

弁護士知財ネット九州・沖縄地域会）

【第三部】ネットワーキング 名刺交換会・意見交換会

開催概要

日時： 令和8年2月17日（火曜日）14:00～17:45

場所： 電気ビルみらいホール（福岡市中央区渡辺通2丁目1-82）

定員： 300名（希望者多数の場合は抽選）

主催： 経済産業省 九州経済産業局

オンライン配信やアーカイブ配信はなく、聴講は2月9日まで特設ページから募集中。https://kyushu-chizai-forum.go.jp/

（本稿は、九州経済産業局 製造産業課の仁田純一課長、榎田正治係長、亀口豪係長を「担当者」として構成しました）

富野由悠季氏・八坂哲雄氏の略歴

富野由悠季氏（原作者・アニメーション映画監督）

日本大学芸術学部映画学科卒業後、虫プロダクションに入社、TVアニメ『鉄腕アトム』の演出を経てフリーとなる。主な監督作品に『海のトリトン』『無敵超人ザンボット３』、『機動戦士ガンダム』、『伝説巨神イデオン』、『Gのレコンギスタ』などがある。文化功労者、日本芸術院会員。

八坂哲雄氏（株式会社QPS研究所ファウンダー 九州大学名誉教授/工学博士）

東京大学大学院工学系研究科航空学専攻博士課程修了。宇宙研やNTT研究所でロケット及び衛星の研究・開発に従事した後、九州大学教授に就任し、教育・研究の両面から日本の宇宙産業の発展に貢献する。退官後、QPS研究所を創業。同社は、小型SAR衛星コンステレーションの構築を通じ、新たな宇宙利用の可能性を切り拓いている。国際宇宙航行連盟（IAF）のHall of Fame（殿堂入り）を受賞。Amazon創業者のジェフ・ベゾス氏らと同時受賞で、世界的にもその功績が高く評価されている。

