旭川北の最速１４８キロ右腕・菊地斗夢（３年）が、強豪・法大にスポーツ推薦で合格した。中学時代まで無名の存在から北海道を代表する投手に成長した右腕が、東京六大学リーグに挑戦する。

無限の可能性を秘めた１８６センチの右腕が、生まれ育った地を旅立つ。ＮＰＢだけでなく、ＭＬＢスカウトも熱心に視察に訪れるなど注目を集めた逸材は「完成度はまだまだ。ポテンシャルを最大限引き出せる進路は法政大学だと思った」と進学理由を明かした。

中学３年時、勧誘を受けた私立校はわずかに１校。地元でも突出した選手ではなかった。しかし、今春の旭川地区予選で後に夏の甲子園出場を果たす旭川志峯から完投勝利を挙げると、一気にドラフト候補に名乗りを上げた。夏には１４０キロ台後半を連発。引退後に自己最速を更新する１４８キロをマークするなど成長を続けている。

近年は高校、大学卒業後にＮＰＢを経由せずにＭＬＢに挑戦する選手が増えているが、菊地も海外でのプレーを思い描く。「（日本の）ドラフトで指名されることも目標だけど、マイナー契約でもメジャーに行くのも一つの道」。大きな夢を抱き、全国の逸材が集結する最高峰の舞台に挑戦する。（島山 知房）