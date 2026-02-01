◇ＴＶｈ杯（３１日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝ヒルサイズ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）

男子は、今季Ｗ杯開幕メンバーの小林朔太郎（２５）＝雪印メグミルク＝が１回目１１位から２回目に１４０・５メートルの大ジャンプを披露し、１回目１位の葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝を逆転。初優勝を飾った。女子は、岩佐明香（２９）＝大林組＝が３連覇を達成した。

小林朔が大まくりでレジェンドを捉えた。１１位で迎えた２回目は、これ以上飛ぶと危険とされるヒルサイズ超えの１４０・５メートルをマーク。大逆転で頂点に立ち、「ほっとしている部分はある」。小林陵侑ら一線級不在の中での勝利に胸をなで下ろした。

昨年９月のサマーグランプリで初優勝を果たすなど、ミラノ・コルティナ五輪出場を射程圏に捉えていた。しかし、開幕から参戦したＷ杯で調子を崩し、大舞台には届かず。名門雪印メグミルクスキー部としても１１大会ぶりに五輪代表入りを逃す屈辱を味わった。

五輪代表選考前最後の公式戦となったＷ杯札幌大会後には、４年後に向けてチームで話し合いの場が設けられ、「五輪、世界で戦える、メダルを取れるチームづくりをしていこうという話を再度しました」。自身は海外遠征中にできなかった飛び慣れた台で練習を重ね、見失っていた重心の位置を「見つけ始めた」。気持ちも新たにし、復調の兆しが見え始めている。

１日には、自社の冠試合である雪印メグミルク杯が開催される。「入社して初めての優勝ができるようにイメージをつくって臨みたい」。復活を期す名門のエース候補が、２連勝を狙う。

（島山 知房）