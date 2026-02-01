尾張統一前に築いた城なのに

永禄3年（1560）5月19日、桶狭間合戦で電撃的な勝利を遂げ、敵将の今川義元（大鶴義丹）を討ち取った織田信長（小栗旬）。翌日、兵士たちが獲得した敵将の首を検分する首実検が行われ、藤吉郎（池松壮亮、のちの羽柴秀吉）と小一郎（仲野太賀、のちの羽柴秀長）の兄弟も恩賞を賜った。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第4回「桶狭間！」（1月25日放送）。

【写真】お尻もあらわに…「べらぼう」で“何も着てない”衝撃シーンを演じた「元宝塚トップスター」＆「セクシー女優」 ほか

続く第5回「嘘から出た実（まこと）」（2月1日放送）では、時代が少し下り、目下の敵は美濃（岐阜県南部）の斎藤家になっている。このため信長は永禄5年（1562）、今川家から独立した三河（愛知県東部）の松平元康（松下洸平、のちの徳川家康）と同盟を結ぶ。さらに翌永禄6年（1563）には、居城をそれまでの清須城（愛知県清須市）から、美濃を攻略するのに地の利がいい小牧山城（愛知県小牧市）に移す。

小牧山城の模擬天守

第5回では、小牧の地で藤吉郎と小一郎は、信長の馬廻衆（大名の近くに付き添い、護衛や伝令、決戦兵力などになる武士）に出世し、家族も愛智郡中村（名古屋市中村区）から呼び寄せて、それなりに広い家に住むようになるようだ。

ここで取り上げたいのは、信長のあたらしい居城、小牧山城である。この時点で信長は、まだ尾張（愛知県西部）一国も統一しきれていない。端から見れば一地方勢力にすぎなかった。だが、濃尾平野の真っただ中にそびえる独立丘陵の小牧山に築かれた城を見れば、信長が相当に先進的だったことや、壮大な野望をいだいていたことなどが、一目瞭然なのである。

戦に迅速に対応するための家臣の集住

ただし近年まで、小牧山城がそれほどの城とは考えられていなかった。たとえば、昭和54年（1979）に刊行された『日本城郭大系〈第9巻〉静岡・愛知・岐阜』では、次のように説明されている。

「永禄三年（一五六〇）五月、桶狭間の戦いで今川義元を倒した織田信長は、美濃の斎藤龍興と対抗するため、同六年、小牧山に新城を築き、清須から移った。尾張平野中央部にある標高八五mの小牧山は、平野を一望に見下ろす要害の地である。山を五段に分けて曲輪とし、堀と塁を造り、山麓に三重の堀と西部に総構えの長堀を設けた。／永禄十年、信長は、斎藤龍興の居城、美濃国稲葉山城を攻略して移り、小牧山城は廃城となった」

説明が非常にあっさりしているのは、当時はこれ以上に特筆すべきことがなく、4年で廃城になったことから、急ごしらえの臨時の城だと考えられていたからだ。

イメージが変わったのは城下町からだった。平成以降の発掘調査で、小牧山の南側に東西約1キロ、南北約1.3キロにわたって、本格的な城下町が展開していたことがわかった。そこは上級武士の居住区と思われる大きな地割、下級武士団の居住区と思われる短冊形の地割の密集地区、商家や職人の家が並んでいたと思われる街区など、職能ごとに居住区が分けられていた。

つまり、それまで人が住んでいなかった原野に一気に城下町を造成し、家臣はもちろんのこと、町人たちも集住させたのだ。これは近世の城下町の原型と考えられ、また、市場が開かれるなど、商業や経済活動も重視された。清須時代は家臣団が必ずしも城下にいなかった。清須に屋敷はあっても、それぞれが自分の所領に居所を構え、本拠としていた。だから、いざ戦うとき、家臣団を迅速に集めるのが困難だった。信長は小牧山への移転で、その状況を抜本的に改めようとしたのである。

『信長公記』には、清須から家臣団を移転させる際、信長が弄したユニークな策のことが書かれている。信長は最初、小牧山より18キロ北東の、標高292メートルもある二宮山への移転を告げたという。家臣団は困惑したが、そこで信長は、清須の北東11キロと近く、標高は86メートルで、川でも結ばれた小牧山に変更すると伝えたというのだ。それなら引っ越しも楽だと、みなよろこんだそうだが、信長が選んだ移転先は最初から小牧山だった。最初に高いハードルを示し、それを下げることで反対意見を封じたのである。

信長の絶対性を強調する城の構造

また、城下町から山の中腹まで、幅約5メートルの大手道が250メートルにわたり、真っすぐに伸びていたこともわかった。当時の常識では、城の主郭部に続く道は何度も折り曲げ、敵が侵入しにくくするものだった。ところが、信長はあえて直線の道を選択し、その両側に家臣の屋敷を配置し、少なくとも中腹からの城の中枢の手前までは、自由な往来が認められていたと考えられる。

信長のねらいが解明されているわけではない。だが、中腹から上の主郭部は、それから右に折れ、3回屈曲して山頂に達する。そこは徹底的に防御されていたことから、信長はかなり広い範囲にわたって往来の自由を認める一方で、自身の居所をほかのエリアと隔絶し、自身の絶対性を強調したのではないだろうか。いずれにせよ、これは前例のない構造だった。

さて、真っすぐな道の先の主郭部である。平成16年（2004）以降の試掘および発掘調査を経て、本丸に該当する主郭の周囲には、2段および3段の石垣がめぐっていたことがわかった。

積まれていた石垣の高さは、その背後に詰められていた裏込石の分布範囲から推定されている。それによれば、最上段は高さ3.1〜3.5メートルで、巨石が積まれていた。2段目は高さ1.2〜1.3メートル、下段が同2.0〜2.6メートル。ここ3年ほどで、主郭周辺の石垣の復元整備が進み、最上段が1.0〜1.5メートル、2段目が0.7メートル、下段が0.6メートルの高さまで復元されたが、信長の築城時は、その2〜3倍の高さだったことになる。

とりわけ巨石ばかりを積んだ最上段は、おそらく「見せるための石垣」で、味方であれ敵であれ、訪れた人に信長の力を知らしめ、威嚇するねらいがあったと考えられる。

城の中心部で庭園を愛でるのが信長流

永禄6年（1563）の時点では、日本各地の城は土塁と空堀による「土の城」が普通で、ごく一部の城に石垣が見られたが、それも多くは土留めのための石積みだった。そんな時代に信長は、居城の主郭を大規模な石垣で囲んだのである。石の多くは小牧山中から切り出した堆積岩で、それを加工せずに積んだ「野面積み」だが、その背後には、こぶし大から人頭大の石が0.7〜1メートルほどの幅で入れられていた。これが裏込石で、雨水を浸透および排出させ、地震時には振動を吸収するためのものだ。

こうした石垣の構造は、近世城郭では常識だが、信長はすでにこの時期に、江戸時代以降と同じ積み方を導入していたのである。

主郭の南東の2段下では、信長の御殿だった可能性がある建物の跡も見つかった。また主郭東側では、幅が最大3メートルで長さ10メートルにわたる玉石敷と、そこに設えられた立石も見つかっている。明らかに庭園のあとで、堅固に防御された城の中心部で庭園を愛でるという、信長の城での過ごし方も見えてくる。

また、石垣で本格的に固められていたのは主郭周辺だけだが、東西約600メートル、南北約400メートルの小牧山全体が要塞化されていた。この時点で信長に、どこまで野心があったのかはわからない。だが、小牧山城を考察すると、先進的で、中央集権的で、専制的な信長像がおのずと見えてくる。

ところで、小牧山城にはもう1つの歴史がある。廃城になって17年後の天正12年（1584）、徳川家康と織田信雄の連合軍が羽柴秀吉との戦い、すなわち小牧・長久手合戦の際、ここに陣城を構え、大規模に改修した。先に『日本城郭大系』から引用した文中に「山麓に三重の堀」という表記があったが、これは家康が築いたものだといまでは判明している。

だから『豊臣兄弟！』では、この城はのちにもう一度登場するはずである。ちなみに、1つの城を信長と家康がそれぞれに利用した例は、小牧山城を措いてほかにはない。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部