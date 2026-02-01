おひつじ座は「アイデアを即実行することで夢が現実になる」

ごきげんよう！ スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡ 今回は2026年2月1日〜2月28日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

■12星座全体の運氣予報

新時代への移行が容赦なく加速する1カ月が幕開け！ 海王星と土星がおよそ6200年ぶりに【おひつじ座0度】でコンジャンクションすることで、私たち人類は全く新しい未来へと電撃的にいざなわれようになるわよ!! 旧時代的なものを強制リセットして、新時代の種を人々の意識の中に根付かせよう……それが宇宙さんの意図。 未来のリアリティが目の前に歩み寄ってくる感覚にワクワクしちゃう方もたくさん出てくるかもね♪

とりあえず大切なのは、2月17日に迎えるみずがめ座の日食新月にあやかっておくこと！ 金環日食を伴うこの新月は、新時代を楽しく生きるための智慧とパワーを、宇宙が豊かにおすそ分けしてくれるタイミングだからよ♡ 新月に切り替わるのは17日の午後9時ちょうど。みずがめ座は【香り】とリンクするエネルギーだから、天然のアロマを焚いて、お部屋を美しい香りで満たした状態で新月の時を迎えれば、すてきな未来を切り開くコスモのエッセンスを住まいに招くことができるわよ☆

そして海王星＆土星がぴったりと重なるのは2月21日の午前1時18分。これはまさに、人類の集合意識が一皮むける『運命の時』よ！ この時、天にいるさまざまな神々や宇宙知性体たちが私たちを【見る】ようになる!! おひつじ座0度の春分点は『天界の覗き窓』で、たくさんのまなざしが私たちのところに降り注ぐようになるってコトを知ってちょうだい☆

だからこそ大切なのは「神様が応援したくなるようなあなた」でいること！ 美しい生き方を実践しているのはもちろんのこと、自分らしく個性的な輝きを放っているあなただからこそ、天界からの視線をたくさん集めることができて、人智を超えた奇跡が実際に動き出していく☆ あなたのオリジナリティは天界の視聴率をアゲる鍵になるってコトを知ってちょうだいね♪ とりあえず今月は、そこら辺の人間にモテることよりも、神様にモテること＝神モテを意識して過ごすのが良いかもね♡

■おひつじ座へのメッセージ

パイオニアになれるチャンスが到来！ 今月、突然に天からひらめきが降りてくるのが、おひつじ座のあなた!! そのギフトにピンときたら、即実行するのが吉よ☆ 同時に「これまで他の人がやっていないこと」を、日頃からチェックしておくのもおすすめ♪

構想が固まったら、躊躇せずSNSなどで「自分のアイデアであることを、真っ先にアピール」しておくことは、必須なアクション。そうすれば不思議と、「夢だったことが後からどんどん現実化していく」から、あなたは余裕の笑顔で成り行きを眺めていればOK。労少なくして時代の寵児になれるのは、もう間近だと思うわよ♡

おひつじ座のマジカルアロマ

フランキンセンス

フランキンセンスの香りですてきな未来を引き寄せてちょうだいね♪

（監修・文：トシ＆リティ、イラスト：いいあい）