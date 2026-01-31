「スキルス胃がんの3つの初期症状」はご存知ですか？【医師解説】

スキルス胃がんの初期症状とは？メディカルドック監修医が解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。

監修医師：

齋藤 雄佑（医師）

「スキルス胃がん」とは？

日本大学医学部を卒業。消化器外科を専門とし、現在は消化器外科、消化器内科、産業医を中心に診療を行っている。現在は岩切病院、永仁会病院に勤務。日本外科学会外科専門医。日本医師会認定産業医。労働衛生コンサルタント。

スキルス胃がんは、胃がんの一種です。一般的な胃がんとは異なり、胃の壁が硬く厚くしながら広がる特徴があります。また一般的な胃がんと異なり、男性よりも女性に多いという特徴があります。また内視鏡では診断が難しい場合があります。スキルス胃がんは進行が早く、発見時にはすでに他の臓器に転移しているケースも少なくありません。

スキルス胃がんの前兆となる初期症状

スキルス胃がんは、初期症状に乏しいことが特徴ですが、以下の症状に注意が必要です。

また、スキルス胃がんの初期症状は、他の病気でも起こりうるため、自己判断で対処せず、医療機関を受診することが重要です。

胃の不快感

初期のスキルス胃がんでは、胃の不快感や違和感を感じることがあります。これは、がんが胃の壁を硬くし、胃の動きを悪くするためと考えられます。

食欲不振

スキルス胃がんが進行すると、食欲不振が起こることがあります。これは、がんが胃の機能を低下させ、消化吸収を妨げるためと考えられます。

体重減少

食欲不振や消化吸収の悪化に伴い、体重減少が起こることがあります。特に、短期間で急激に体重が減少する場合は注意が必要です。

「スキルス胃がんと背中の痛み」についてよくある質問

ここまでスキルス胃がんと背中の痛みの関係性などを紹介しました。ここでは「スキルス胃がんと背中の痛み」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

スキルス胃がんの好発年齢について教えてください。

齋藤 雄佑 医師

スキルス胃がんは、他のタイプの胃がんと比較して、比較的若い年齢層にも発症する傾向があります。一般的には、40代から60代に多く見られますが、20代や30代での発症も報告されています。

編集部まとめ背中の鈍い痛みを感じたら、消化器内科へ

スキルス胃がんは、早期発見が難しいがんです。しかし、早期に発見し治療を開始することで、生存率を向上させることができます。背中の痛みや胃の不快感、食欲不振、体重減少などの症状に気づいたら、早めに医療機関を受診しましょう。

特に、ピロリ菌感染者や、スキルス胃がんの家族歴がある人は、定期的な検査を受けることが重要です。早期発見・早期治療のためにも、気になる症状があれば、ためらわずに医師に相談しましょう。

これらの症状は、スキルス胃がん以外にも様々な原因で起こり得ます。自己判断せず、医療機関を受診して適切な診断と治療を受けましょう。

