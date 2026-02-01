チョコパイを勝手に食べて裁判沙汰→無罪確定に約2年の事件も　韓国検察が設けた“善処指針”とは

韓国で起訴の妥当性をめぐって議論を呼んだ「チョコパイ窃盗事件」が、最終的に無罪確定で決着した。検察は刑事処罰の必要性が大きくない軽微な財産犯罪について、起訴猶予などの寛大な処分を可能とする新たな指針を整備した。

韓国の大検察庁（最高検察庁）は1月30日、「軽微財産犯罪処理指針」を制定し、施行することを明らかにした。

軽微財産犯罪とは、窃盗や横領など一部の財産犯罪のうち、被害品が食料品などの消費性財であり、かつ被害額が極めて軽微な場合を指す。

この指針によると、今後、軽微財産犯罪と認められた被疑者については、被害者の処罰意思の有無にかかわらず、起訴猶予とする可能性を開く。特に、被疑者が障がい者や受給権者、脆弱階層など社会的弱者に該当する場合には、こうした事情を有利な量刑要素として積極的に反映させる方針だ。

軽微財産犯罪については、捜査段階から犯行に故意があったかどうかも厳格に判断する。軽微財産犯罪として被疑者を起訴しても、裁判所が「犯行に故意がない」との趣旨で無罪を言い渡すケースが少なくないためだ。

ただし、軽微財産犯罪であっても、被害者の意思や被害回復が侵害されないよう、起訴猶予処分に先立ち、被害者の供述を聴取することを原則とし、刑事調停や検察市民委員会など、一般国民の意見を聴く手続きも活用する方針としている。

大検察庁は「近年、処罰価値の低い軽微財産犯罪について一律に刑罰権を発動するのではなく、国民の目線に合った処分がなされるべきだという声が多くあった」とし、「今回の指針施行により、軽微財産犯罪事件において個別事案の具体的特性を考慮した柔軟な事件処理が増え、国民が納得できる処分が行われることを期待する」と説明した。

今回の大検察庁の指針は、韓国で以前物議を醸した「チョコパイ窃盗事件」を契機に制定されたとみられる。

チョコパイ窃盗事件とは、2024年1月18日、警備会社の労働者A氏が物流会社事務所の冷蔵庫にあった450ウォン（約50円）のチョコパイ1個、600ウォン（約60円）のカスタード1個という計1050ウォン（約110円）相当の菓子を無断で食べたとして、窃盗の容疑で起訴荒れた事件だ。

A氏は1審で罰金5万ウォン（約5300円）を言い渡されたが、警備業法上、窃盗罪が確定すると職を失うことになるため、判決を不服として控訴した。

控訴審で検察は、「比較的軽微な犯罪に対して一定期間、刑の宣告を猶予し、その猶予期間（通常2年）が経過すれば、刑の宣告がなかったものとみなす制度」である宣告猶予を求刑。そして昨年11月、裁判部は罰金5万ウォンを言い渡した原審を破棄し、A氏に無罪を言い渡した。検察が無罪判決に対する上告を放棄したため、判決は無罪で確定した。

この事件については、李在明（イ・ジェミョン）大統領も昨年12月19日に法務部の業務報告で言及しており、「処罰価値のない軽微なもの（犯罪）は、起訴しない制度を作るべきではないか」と指摘したことでも知られていた。