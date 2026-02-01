信用残ランキング【買い残減少】 ＮＴＴ、中部電、ＵＴ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※1月23日信用買い残の1月16日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1594銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ -2,189 138,807 35.82
２．<9502> 中部電 -1,422 1,651 12.64
３．<2146> ＵＴ -1,061 4,441 3.39
４．<9984> ＳＢＧ -1,020 49,397 9.06
５．<3656> ＫＬａｂ -810 20,361 3.34
６．<8136> サンリオ -794 14,495 23.36
７．<8113> ユニチャーム -768 4,682 13.83
８．<5401> 日本製鉄 -698 26,935 10.89
９．<7532> パンパシＨＤ -654 4,958 4.83
10．<1605> ＩＮＰＥＸ -595 2,352 5.44
11．<3103> ユニチカ -492 4,075 2.19
12．<1893> 五洋建 -455 2,064 15.38
13．<5411> ＪＦＥ -447 2,643 3.07
14．<3038> 神戸物産 -425 1,252 9.74
15．<8142> トーホー -414 144 0.13
16．<6740> Ｊディスプレ -402 16,881 1.82
17．<9023> 東京メトロ -392 2,572 1.95
18．<285A> キオクシア -385 12,422 7.34
19．<8714> 池田泉州ＨＤ -374 1,286 3.00
20．<5727> 邦チタ -362 891 5.86
21．<1662> 石油資源 -353 2,958 9.64
22．<9107> 川崎汽 -330 3,678 3.50
23．<6330> 東洋エンジ -327 2,127 0.66
24．<8338> 筑波銀 -327 3,755 6.46
25．<4680> ラウンドワン -318 3,494 18.24
26．<3436> ＳＵＭＣＯ -317 3,841 5.70
27．<6501> 日立 -309 5,068 9.18
28．<5838> 楽天銀 -298 2,250 49.25
29．<9843> ニトリＨＤ -270 2,857 5.38
30．<5471> 大同特鋼 -263 2,330 11.35
31．<7211> 三菱自 -253 5,851 4.86
32．<4911> 資生堂 -246 1,277 1.50
33．<6498> キッツ -238 615 12.87
34．<7911> ＴＯＰＰＡＮ -227 420 4.44
35．<6857> アドテスト -220 3,177 1.20
36．<9104> 商船三井 -210 4,175 11.93
37．<2120> ＬＩＦＵＬＬ -199 3,666 47.62
38．<5563> 新日本電工 -198 1,379 2.65
39．<4996> クミアイ化 -193 1,074 5.86
40．<1885> 東亜建 -183 943 23.53
41．<4519> 中外薬 -181 589 4.49
42．<5803> フジクラ -178 4,739 5.39
43．<7180> 九州ＦＧ -176 3,030 29.92
44．<7267> ホンダ -175 5,911 10.69
45．<6269> 三井海洋 -174 2,232 19.84
46．<3382> セブン＆アイ -172 3,990 22.55
47．<1887> 日本国土開発 -172 815 7.11
48．<6266> タツモ -169 493 5.17
49．<6966> 三井ハイテク -168 2,735 2.99
50．<5711> 三菱マ -164 2,437 6.19
