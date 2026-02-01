　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※1月23日信用買い残の1月16日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1594銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　-2,189　　138,807　　 35.82
２．<9502> 中部電 　　　 　　-1,422　　　1,651　　 12.64
３．<2146> ＵＴ 　　　　 　　-1,061　　　4,441　　　3.39
４．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　-1,020　　 49,397　　　9.06
５．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　　-810　　 20,361　　　3.34
６．<8136> サンリオ 　　 　　　-794　　 14,495　　 23.36
７．<8113> ユニチャーム　　　　-768　　　4,682　　 13.83
８．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-698　　 26,935　　 10.89
９．<7532> パンパシＨＤ　　　　-654　　　4,958　　　4.83
10．<1605> ＩＮＰＥＸ 　 　　　-595　　　2,352　　　5.44
11．<3103> ユニチカ 　　 　　　-492　　　4,075　　　2.19
12．<1893> 五洋建 　　　 　　　-455　　　2,064　　 15.38
13．<5411> ＪＦＥ 　　　 　　　-447　　　2,643　　　3.07
14．<3038> 神戸物産 　　 　　　-425　　　1,252　　　9.74
15．<8142> トーホー 　　 　　　-414　　　　144　　　0.13
16．<6740> Ｊディスプレ　　　　-402　　 16,881　　　1.82
17．<9023> 東京メトロ 　 　　　-392　　　2,572　　　1.95
18．<285A> キオクシア 　 　　　-385　　 12,422　　　7.34
19．<8714> 池田泉州ＨＤ　　　　-374　　　1,286　　　3.00
20．<5727> 邦チタ 　　　 　　　-362　　　　891　　　5.86
21．<1662> 石油資源 　　 　　　-353　　　2,958　　　9.64
22．<9107> 川崎汽 　　　 　　　-330　　　3,678　　　3.50
23．<6330> 東洋エンジ 　 　　　-327　　　2,127　　　0.66
24．<8338> 筑波銀 　　　 　　　-327　　　3,755　　　6.46
25．<4680> ラウンドワン　　　　-318　　　3,494　　 18.24
26．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-317　　　3,841　　　5.70
27．<6501> 日立 　　　　 　　　-309　　　5,068　　　9.18
28．<5838> 楽天銀 　　　 　　　-298　　　2,250　　 49.25
29．<9843> ニトリＨＤ 　 　　　-270　　　2,857　　　5.38
30．<5471> 大同特鋼 　　 　　　-263　　　2,330　　 11.35
31．<7211> 三菱自 　　　 　　　-253　　　5,851　　　4.86
32．<4911> 資生堂 　　　 　　　-246　　　1,277　　　1.50
33．<6498> キッツ 　　　 　　　-238　　　　615　　 12.87
34．<7911> ＴＯＰＰＡＮ　　　　-227　　　　420　　　4.44
35．<6857> アドテスト 　 　　　-220　　　3,177　　　1.20
36．<9104> 商船三井 　　 　　　-210　　　4,175　　 11.93
37．<2120> ＬＩＦＵＬＬ　　　　-199　　　3,666　　 47.62
38．<5563> 新日本電工 　 　　　-198　　　1,379　　　2.65
39．<4996> クミアイ化 　 　　　-193　　　1,074　　　5.86
40．<1885> 東亜建 　　　 　　　-183　　　　943　　 23.53
41．<4519> 中外薬 　　　 　　　-181　　　　589　　　4.49
42．<5803> フジクラ 　　 　　　-178　　　4,739　　　5.39
43．<7180> 九州ＦＧ 　　 　　　-176　　　3,030　　 29.92
44．<7267> ホンダ 　　　 　　　-175　　　5,911　　 10.69
45．<6269> 三井海洋 　　 　　　-174　　　2,232　　 19.84
46．<3382> セブン＆アイ　　　　-172　　　3,990　　 22.55
47．<1887> 日本国土開発　　　　-172　　　　815　　　7.11
48．<6266> タツモ 　　　 　　　-169　　　　493　　　5.17
49．<6966> 三井ハイテク　　　　-168　　　2,735　　　2.99
50．<5711> 三菱マ 　　　 　　　-164　　　2,437　　　6.19

株探ニュース