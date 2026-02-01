　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※1月23日信用売り残の1月16日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1594銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<7201> 日産自 　　　 　　-2,978　　　4,518　　　6.06
２．<5411> ＪＦＥ 　　　 　　-2,618　　　　861　　　3.07
３．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　-2,019　　　4,721　　　6.66
４．<6740> Ｊディスプレ　　　-1,534　　　9,264　　　1.82
５．<8267> イオン 　　　 　　-1,059　　　2,807　　　1.48
６．<285A> キオクシア 　 　　　-729　　　1,692　　　7.34
７．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　　-727　　　3,875　　 35.82
８．<7261> マツダ 　　　 　　　-661　　　1,550　　　2.70
９．<7203> トヨタ 　　　 　　　-652　　　3,494　　　2.04
10．<4755> 楽天グループ　　　　-598　　　2,013　　　6.61
11．<8304> あおぞら銀 　 　　　-507　　　　 29　　 78.11
12．<8604> 野村 　　　　 　　　-476　　　1,137　　 11.81
13．<2590> ＤｙＤｏ 　　 　　　-372　　　　116　　　0.44
14．<8729> ソニーＦＧ 　 　　　-299　　　　424　　286.93
15．<7272> ヤマハ発 　　 　　　-297　　　　233　　 11.21
16．<4005> 住友化 　　　 　　　-279　　　1,574　　　5.82
17．<5016> ＪＸ金属 　　 　　　-261　　　1,351　　 11.05
18．<7267> ホンダ 　　　 　　　-253　　　　553　　 10.69
19．<4506> 住友ファーマ　　　　-248　　　　305　　 32.16
20．<6762> ＴＤＫ 　　　 　　　-236　　　　429　　 18.96
21．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-225　　　5,453　　　9.06
22．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-222　　　1,160　　 10.27
23．<6330> 東洋エンジ 　 　　　-208　　　3,231　　　0.66
24．<8473> ＳＢＩ 　　　 　　　-208　　　　227　　 34.70
25．<9072> ニッコンＨＤ　　　　-206　　　　180　　　0.14
26．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　 　　　-201　　　　917　　　6.32
27．<7012> 川重 　　　　 　　　-196　　　　576　　　5.72
28．<5707> 東邦鉛 　　　 　　　-191　　　1,002　　　1.80
29．<9983> ファストリ 　 　　　-183　　　　273　　　1.10
30．<7205> 日野自 　　　 　　　-182　　　　237　　 17.65
31．<8698> マネックスＧ　　　　-179　　　　158　　 46.49
32．<9424> 日本通信 　　 　　　-166　　　　642　　 14.34
33．<6098> リクルート 　 　　　-162　　　　287　　　3.74
34．<6920> レーザーテク　　　　-144　　　　690　　　2.35
35．<6315> ＴＯＷＡ 　　 　　　-141　　　　644　　　7.47
36．<3903> ｇｕｍｉ 　　 　　　-139　　　1,928　　　3.39
37．<4385> メルカリ 　　 　　　-131　　　1,033　　　4.12
38．<6323> ローツェ 　　 　　　-120　　　　425　　　9.82
39．<8515> アイフル 　　 　　　-119　　　　650　　 12.33
40．<8002> 丸紅 　　　　 　　　-117　　　　567　　　2.49
41．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　　-117　　　2,871　　　3.98
42．<6472> ＮＴＮ 　　　 　　　-116　　　　784　　　1.16
43．<9101> 郵船 　　　　 　　　-115　　　　610　　　4.18
44．<7388> ＦＰパートナ　　　　-112　　　　103　　　1.75
45．<7238> ブレーキ 　　 　　　-111　　　　656　　　4.58
46．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-111　　　2,473　　 10.89
47．<4902> コニカミノル　　　　-110　　　　379　　　7.34
48．<8628> 松井 　　　　 　　　-107　　　1,090　　　0.61
49．<7182> ゆうちょ銀 　 　　　-106　　　　491　　　5.18
50．<6752> パナＨＤ 　　　　　　-99　　　1,281　　　1.27

