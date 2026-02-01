信用残ランキング【売り残減少】 日産自、ＪＦＥ、三菱ＵＦＪ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※1月23日信用売り残の1月16日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1594銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<7201> 日産自 -2,978 4,518 6.06
２．<5411> ＪＦＥ -2,618 861 3.07
３．<8306> 三菱ＵＦＪ -2,019 4,721 6.66
４．<6740> Ｊディスプレ -1,534 9,264 1.82
５．<8267> イオン -1,059 2,807 1.48
６．<285A> キオクシア -729 1,692 7.34
７．<9432> ＮＴＴ -727 3,875 35.82
８．<7261> マツダ -661 1,550 2.70
９．<7203> トヨタ -652 3,494 2.04
10．<4755> 楽天グループ -598 2,013 6.61
11．<8304> あおぞら銀 -507 29 78.11
12．<8604> 野村 -476 1,137 11.81
13．<2590> ＤｙＤｏ -372 116 0.44
14．<8729> ソニーＦＧ -299 424 286.93
15．<7272> ヤマハ発 -297 233 11.21
16．<4005> 住友化 -279 1,574 5.82
17．<5016> ＪＸ金属 -261 1,351 11.05
18．<7267> ホンダ -253 553 10.69
19．<4506> 住友ファーマ -248 305 32.16
20．<6762> ＴＤＫ -236 429 18.96
21．<9984> ＳＢＧ -225 5,453 9.06
22．<8316> 三井住友ＦＧ -222 1,160 10.27
23．<6330> 東洋エンジ -208 3,231 0.66
24．<8473> ＳＢＩ -208 227 34.70
25．<9072> ニッコンＨＤ -206 180 0.14
26．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -201 917 6.32
27．<7012> 川重 -196 576 5.72
28．<5707> 東邦鉛 -191 1,002 1.80
29．<9983> ファストリ -183 273 1.10
30．<7205> 日野自 -182 237 17.65
31．<8698> マネックスＧ -179 158 46.49
32．<9424> 日本通信 -166 642 14.34
33．<6098> リクルート -162 287 3.74
34．<6920> レーザーテク -144 690 2.35
35．<6315> ＴＯＷＡ -141 644 7.47
36．<3903> ｇｕｍｉ -139 1,928 3.39
37．<4385> メルカリ -131 1,033 4.12
38．<6323> ローツェ -120 425 9.82
39．<8515> アイフル -119 650 12.33
40．<8002> 丸紅 -117 567 2.49
41．<7013> ＩＨＩ -117 2,871 3.98
42．<6472> ＮＴＮ -116 784 1.16
43．<9101> 郵船 -115 610 4.18
44．<7388> ＦＰパートナ -112 103 1.75
45．<7238> ブレーキ -111 656 4.58
46．<5401> 日本製鉄 -111 2,473 10.89
47．<4902> コニカミノル -110 379 7.34
48．<8628> 松井 -107 1,090 0.61
49．<7182> ゆうちょ銀 -106 491 5.18
50．<6752> パナＨＤ -99 1,281 1.27
