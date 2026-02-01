元バレエダンサーで女優の草刈民代（60）が1日、自身のインスタグラムを更新。新調したメガネ姿のプライベートショットを投稿した。

「メガネを新調しました！」と報告。「数年前からニコン・エシロールの遠近両用メガネ、バリラックス プレミアムを愛用しています。度が進んだので、新たに作り直しました」とつづった。

「私が信頼しているのは、レンズの性能だけでなく、検眼の確かさ。ここがきちんとしていると、かけ心地がまったく違います。初めて作った時に『視線の動きを考慮して、歪みを抑えて視野を広くする設計』と聞いて、正直、どんなメガネなんだろう？と思いました。でも実際にかけてみると、本当に楽。以前はメガネ跡が気になって、長時間かけるのを避けていたのですが、もうそこは機能を優先して考えよう、と。目は脳とつながっている、大切な器官ですからね。今回は手元用・パソコン用・調光レンズも含めて、4種類を一気に一新。これからは、ちゃんと目と向き合っていこうと思います」と記した。

「出来立てほやほやのメガネ、さっそくかけてみました」と草刈。「写真を撮るつもりじゃなかったので、すっぴんです。失礼しました」とつづった。

この投稿に、ファンからは「すっぴん、とっても若々しくてお綺麗です！眼鏡姿もお似合いで素敵です！」「素敵です」「とってもお似合いです」「美しくてお似合いです」などの声が寄せられている。