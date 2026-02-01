俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は1日、第5話「嘘から出た実（まこと）」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

小牧山城に拠点を移した織田信長（小栗旬）は、織田家中で御前試合を開くことを決定。小一郎（仲野太賀）は藤吉郎（池松壮亮）のライバル・前田利家（大東駿介）の鼻を明かすべく、一計を案じる。そして、信長は美濃攻めに不可欠な鵜沼城の調略を2人に指示。しかし、鵜沼城主・大沢次郎左衛門（松尾諭）は今まで誰の説得にも応じていないという…。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

次回予告には“美濃のマムシ”こと斎藤道三の姿も。演じるのは俳優・舞踏家の麿赤兒。大河出演は12年ぶり6回目となる。

道三の没年は1556年（弘治2年）で、「桶狭間の戦い」（1560年・永禄3年）より前。登場は回想シーンとみられ、麿も「ほんの数秒の出番だが、斎藤道三と言えば、大いに魅力的だ。喜んでオファーをお受けした」「気合は入っていたが、アッという間に本番の撮影は終了。どこかのシーンで何らかの形でまたよろしくと、スタッフの皆さまと未練がましくお別れしたのだった」とコメント。見逃さないよう注視したい。

また、前田利家（大東駿介）の賢妻・まつ（菅井友香）の初登場も番組公式SNSで告知された。