河合郁人、多数のローカル番組に出演する理由「王道のアイドルになりたかったけど…」
タレントの河合郁人が31日放送の日本テレビ系『アナザースカイ』（毎週土曜 後11：00）にゲスト出演。多数のローカル番組に出演する理由を明かした。
【写真】「ソックリ」「イケメン兄弟」実兄と“顔出し”兄弟ショット公開の河合郁人
河合は今回、思い出の詰まった福島県いわき市を訪れ、デビューできず苦悩した日々と、祖父母との温かい思い出を辿った。現在、岩手や埼玉、静岡、愛知など多数のローカル局でレギュラー番組を抱えている河合。ローカル番組に出演する理由を「今って、世界に行きたい方、すごい多いじゃないですか。自分も行ってみたいなとは思うんですけど、まずは日本制覇したいなと思って」と語った。
つづけて河合は「王道のアイドルになりたかったけど、違うなと思って。地域の方に密着して、どこに行っても『河合君』ってわかる存在になりたい」と野心を語った。
同番組は「忘れられない､空がある。」というコンセプトのもと、ゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着し、自身のルーツや人生観・仕事観について本音を引き出していくドキュメンタリー。スタジオでは、MCの今田耕司と堀田真由がゲストと共にロケの映像を見ながら、ゲストのさらなる本音や裏話を引き出していく。
