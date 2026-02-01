ミラノ・コルティナ五輪が2月6日に開幕されます。今大会初採用となる種目も合わせ、全8競技116種目が行われます。

前回の北京五輪で日本は、スノーボード男子ハーフパイプで平野歩夢選手、スキージャンプ男子ノーマルヒル個人で小林陵侑選手、スピードスケート女子1000mで郄木美帆選手が金メダルを獲得。銀メダル7個、銅メダル8個を合わせ計18個のメダルを獲得しました。

今大会では新たな競技が追加されています。それが“スキーマウンテニアリング”です。山岳スキーとも言われ、選手たちはスキーを履いて滑る区間と、スキーを背負って走る区間を通過して順位を競い合います。大自然の中で繰り広げられる、技術・持久力・瞬発力が勝負のレース。日本代表は出場枠を獲得できませんでしたが、初代王者が誰になるのか注目されます。

またスキージャンプ男子団体は、これまで4人制で実施されていましたが、今回は2人制スーパーチームに変更。前回大会金メダリストの小林選手と二階堂蓮選手の2人は、オリンピックのテスト大会を兼ねた今シーズンのサマーグランプリで2位に輝きオリンピックに向け弾みをつけました。

スキージャンプ女子では新たにラージヒルが採用。ワールドカップランキングでトップ10に名を連ねる郄梨沙羅選手や丸山希選手の活躍が期待されます。

フリースタイルスキーのモーグルでは、2人同時にスタートし、より高いスコアを目指す“デュアルモーグル”が新たに採用。男女ともに新設されました。