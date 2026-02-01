インスタグラムを更新

フィギュアスケート女子の2022年北京五輪銀メダリスト、アレクサンドラ・トルソワ（ロシア）が、日本時間1月31日に自身のインスタグラムを更新。産後半年で高難度の4回転ルッツを着氷し、ファンの間に衝撃が広がった。

21歳のトルソワは「4Lz」と記し、リンクで滑る動画を公開。スピードに乗った助走から両手を上げながら跳んだのは、高難度の4回転ルッツだった。

ややバランスを崩して完璧な成功ではなかったが、着氷して笑みを浮かべた。昨年8月に第1子となる男児を出産。産後半年での大技に、海外ファンの間に衝撃が広がった。

「止められない」

「最高」

「嘘でしょ!!!」

「ああ、女王が帰ってきたわ」

「彼女が動き出した」

「間違いなく、あなたが4回転ルッツを成功させた最初のママよ！」

「うおおお ブラボー」

「なんてことなの?!?!?!?!?! これはテンションが上がる」

「できないことは何もないのよ」

トルソワは北京五輪で銀メダルを獲得するも、涙を流して大荒れ。「私はこのスポーツが大嫌い！」などと言い放ったことがロシアメディアに伝えられ、その後は故障も重なり、競技から距離をとっていた。



