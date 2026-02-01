【GUの白タートル】でマンネリ打破！ 40・50代が即試したい「着回しコーデ」

冷え込む日が続いて冬物が手放せない中、コーデのマンネリを打破するにはどうしたらいい？ ── そんなミドル世代におすすめしたいのが「タートルネックTシャツ」。なかでも“白”が一押し！ 防寒しながら、白の持つ効果で顔まわりを明るく見せられそう。今回は【GU（ジーユー）】のスタッフさんを参考に、清潔感のある白タートルの着まわし術を解説。冬コーデのマンネリを打破したい大人女性は、ぜひ真似してみて。

白タートルで顔まわりをパッと明るく！

【GU】「ウォームリブタートルネックT」\990（税込・セール価格）

ストライプシャツとセンタープレス入りのタックパンツを合わせたきれいめコーデ。Kumikoさんのように白のタートルネックTシャツを投入すれば、一気にこなれ感のある着こなしに。白とイエローの爽やかな配色で、顔まわりがパッと明るい雰囲気に仕上がります。シャツはタックインして、メリハリをつけるのも上品見えのポイント。

スポーティーな旬顔コーデに上品さをプラス

スポーティーなロゴや袖口のラインがトレンド感のある着こなしに導いてくれるスウェットトップス。白のタートルネックをレイヤードすれば、上品で冬らしい雰囲気を補ってくれます。カジュアルすぎるコーデが苦手な人は、Kumikoさんのように黒のスカートを合わせてきれいめに引き寄せて。フレアシルエットのスカートなら、女性らしいムードをまとえそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。